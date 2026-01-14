隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日進入倒數計時，金州勇士隊為了把握柯瑞（Stephen Curry）巔峰期的最後奪冠窗口，傳出正醞釀一筆震撼聯盟的「All-in」交易。據美媒《The Athletic》分析，勇士隊應該大膽鎖定布魯克林籃網隊的得分機器小麥可·波特（Michael Porter Jr.），把握柯瑞最後的巔峰。而這筆交易若要成真，勇士隊可能必須送出價值連城的「2028年首輪選秀互換權」作為關鍵籌碼。

三方交易包裹曝光：勇士送走希爾德、穆迪迎MPJ

根據這份被披露的三方交易構想，勇士、籃網與國王隊將各取所需：

金州勇士得到：小麥可·波特（Michael Porter Jr.）。

布魯克林籃網得到：德羅展（DeMar DeRozan）、穆迪（Moses Moody）、希爾德（Buddy Hield）、卡特（Devin Carter）、勇士2026年首輪籤、勇士2028年首輪互換權。

薩克拉門托國王得到：庫明加（Jonathan Kuminga）、海史密斯（Haywood Highsmith）、扎伊爾·威廉斯（Ziaire Williams）。

為何是2028年？籃網瞄準勇士「後柯瑞時代」

美媒指出，這筆交易對籃網最具誘惑力的部分並非老將，而是2028年的選秀權。由於柯瑞、格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler）的合約均將於2027年到期，屆時這批核心球員都將步入30代末期，戰績極可能大幅下滑。這讓2028年的選秀互換權具備極高的「樂透籤」潛力，成為籃網決定放走場均25.9分核心MPJ的關鍵動機。

勇士觀點：MPJ是柯瑞、巴特勒間的完美拼圖

對勇士而言，MPJ本賽季打出全明星等級的表現，場均貢獻25.9分、7.4籃板，且三分命中率接近四成。他曾在金塊隊與約基奇（Nikola Jokic）合作過，非常適應勇士這類強調傳切與空間的體系。MPJ具備持球創造機會的能力，能在柯瑞與巴特勒吸引引力時，提供致命的外線火力支援，被視為衝擊2026年總冠軍的最後一片拼圖。

▲金州勇士隊追求布魯克林籃網隊明星前鋒「MPJ」小麥可·波特（Michael Porter Jr.）的傳聞甚囂塵上。引人注目的是，MPJ近期在直播中曾公開對勇士球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）致敬。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士隊追求布魯克林籃網隊明星前鋒「MPJ」小麥可·波特（Michael Porter Jr.）的傳聞甚囂塵上。（圖／美聯社／達志影像）
國王觀點：低價刮開庫明加「彩券」

國王隊在交易中成功處理掉德羅展的合約，並以相對低廉的代價（Devin Carter）換回長期關注的潛力前鋒庫明加。儘管庫明加近期在勇士陷入信任危機，但國王看中他的身體素質與衝擊籃框的力量，認為在福克斯（De'Aaron Fox）身邊，庫明加有機會重新找回全明星潛力。

▲報導指出，國王隊、鵜鶘隊、公牛隊、拓荒者隊，甚至是達拉斯獨行俠隊，都已表達對庫明加（Jonathan Kuminga）的關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲國王隊可在此交易中成功處理掉德羅展的合約，並以相對低廉的代價（Devin Carter）換回長期關注的潛力前鋒庫明加。（圖／美聯社／達志影像）
籃網觀點：拿到新星和首輪籤重建

籃網管理層認為，目前的MPJ雖然強大，但不足以獨自帶隊奪冠。透過這筆交易，籃網不僅規避了MPJ的傷病風險，還換回了未來的高順位籤、一名優秀的年輕3D核心（穆迪）以及極大的薪資彈性。這是一次典型的「賣在最高點」的操盤策略。

▲布魯克林籃網隊明星前鋒「MPJ」小麥可·波特（Michael Porter Jr.）在今（13）日對陣達拉斯獨行俠隊的比賽中大放異彩，17投9中，其中包括6顆三分球，轟下28分。（圖／美聯社／達志影像）
▲目前的MPJ雖然強大，但不足以獨自帶隊奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：The Athletic

相關新聞

