▲格林在《The Draymond Green Show》中表示，他完全不懷疑卡萊爾會傳自拍照，因為他聽過更離奇的故事。（圖／美聯社／達志影像）

在NBA美國職籃（National Basketball Association）教練的招募戰中，堅持與瘋狂有時僅有一線之隔。前明星中鋒「表弟」卡辛斯（DeMarcus Cousins）近日在節目中爆料，現任溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）當年為了招攬他加入獨行俠，採取的手段令人哭笑不得；而勇士球星格林（Draymond Green）隨後在個人節目中加碼證實，讓這段往事從「怪異」直接升級為「離奇」。卡辛斯在《Run It Back》節目中透露，卡萊爾在執教獨行俠期間，曾頻繁傳送一些「怪異的自拍照」給他，並附上訊息說：「你知道我在想你，我真的很想執教你。」卡辛斯表示，這種起源於2010年代的「想你」自拍風潮，被用在招募球員上簡直聞所未聞。他坦言自己當時完全無法接受，甚至直接對這些訊息「不讀不回」。格林對此則大笑評論：「如果你了解卡辛斯，你就會知道在收到那些自拍照後，他這輩子只有百分之零點零幾的機率會去幫卡萊爾打球。」格林在《The Draymond Green Show》中表示，他完全不懷疑卡萊爾會傳自拍照，因為他聽過更離奇的故事。格林分享了一位曾效力於卡萊爾麾下的前隊友（外界推測可能是巴恩斯 Harrison Barnes）的經驗。該球員透露，卡萊爾與他住在同一個城市，夏天時卡萊爾會毫無預警地突然出現在他家門口，進屋後就只是坐在那裡。當球員困惑地問：「瑞克，你在幹嘛？為什麼坐在我家？」卡萊爾也不解釋，就只是靜靜坐著。過了一段時間後，卡萊爾會起身說：「好了，我要走了。很高興見到你，回頭見。」然後就直接閃人。儘管這些行為被格林形容為「有一點點詭異」，但他對這位上週剛達成生涯第1000勝的教頭仍充滿敬意。格林認為，要在 NBA 達到卡萊爾那樣的成就，或許正需要這種與眾不同的古怪性格。格林開玩笑地表示，他非常希望卡辛斯能把那些照片公開，同時他也希望卡萊爾現在仍持續用「傳自拍照」的方式在招募球員。這段軼聞也為這位戰術大師原本就極具特色的社交風格，再增添了一抹神祕色彩。