我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫輸球後在場邊替粉絲們簽名。（圖／周杰倫IG）

▲周杰倫（如圖）雖遭彼得·約維奇秒殺，但仍展現運動家精神，不僅比出「讚」的手勢，還與對手互相握手、擁抱。（圖／微博@楊范一旭）

天王周杰倫（周董）在昨（14）日參戰澳洲網球公開賽「一球制勝（One Point Slam）」，遭對手彼得·約維奇（Petar Jovic）秒殺，連球都沒碰到引發熱議，甚至引來酸民吐槽。狄志為發文吐露看法，直呼：「周杰倫我佩服你～」即使輸球也能笑著走下場，因為他已經領悟生活的價值不只在輸贏，是「真正的人生贏家」。而周杰倫輸球後，並未氣餒，反倒在場邊幫粉絲們簽名，親民模樣讓人讚賞。周杰倫首戰澳網「一球制勝」賽事，因未取得關鍵發球權，最終反應不及連球都沒碰到，就輸給對手彼得·約維奇，引發粉絲、酸民熱議。對此，資深媒體人狄志為發文表示，自己反而被周杰倫的態度跟精神打動，「他笑得超輕鬆，不是輸家的模樣，是一個早就對『輸贏』有不同理解的人」。看著周杰倫自在、放鬆、幽默、坦然的態度，狄志為認為他已經走到一個更高的層次，能夠自由選擇自己的生活，「當別人努力證明自己，他早就不需要證明什麼了」。即使輸球，他仍能笑著走下場，讓狄志為佩服說：「不是因為不在乎輸贏，而是因為他已經贏過很多場，更重要的是：他懂得生活的價值，不只在輸贏。」另外，狄志為直說周杰倫真的「做自己」做到極致，從來沒有隨波逐流，也沒為了紅而跟風，很多歌手拼命上中國綜藝、拚曝光，但他卻選擇回家陪小孩、偶爾練練網球。多年來，周杰倫憑著自身的努力及堅持，走過高低潮、撐過質疑、不斷突破才換來的。周杰倫昨日輸球後，仍展現運動家精神，不僅比出「讚」的手勢，並與對手互相握手、擁抱，下場後他甚至在場邊幫粉絲簽名，親民一面再度圈粉。