我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約尼克隊在今（15）日客場挑戰沙加緬度國王隊的比賽中遭遇重大打擊。當家球星傑倫·布朗森（Jalen Brunson）在第一節開賽僅4分鐘時，於無對抗的情況下意外扭傷右腳踝，隨即跛行回到休息室。尼克官方在第二節宣布布朗森因右腳踝受傷，本場比賽確定不會回歸。意外發生在首節剩餘7分42秒，當時布朗森在一次傳球後腳步出現踉蹌，隨即露出痛苦神情並抓著腳踝。轉播球評指出：「這種非對抗性的扭傷最令人擔心，看起來只是他自己的一個小扭動。」 布朗森在退場前僅出賽4分鐘，留下4分、1失誤的數據。失去進攻核心後，尼克隊陷入嚴重的得分荒，首節命中率跌至31.9%，單節結束以17-32落後達15分。這顯示出布朗森對於尼克進攻節奏的重要性，在缺少這位場均28.9分、6.3助攻的「場上指揮官」下，尼克隊難以撕裂國王隊的防線。面對主將缺陣，總教練麥克·布朗（Mike Brown）隨即換上替補後衛麥克布萊德（Miles McBride）與新秀柯勒克（Tyler Kolek）應戰。本季三分命中率高達45%的麥克布萊德扛下更多組織責任，他本季場均能貢獻12.7分，是尼克板凳上最重要的外線火力來源。明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）與哈特（Josh Hart）雖然試圖在開局維持競爭力，但面對國王隊強悍的防守，尼克隊急需其他球員在進攻端挺身而出。布朗森本季表現極為亮眼，目前正處於連續第3年入選全明星賽的節奏，且在最新一期的MVP排行榜中位列第7名。然而，腳踝傷勢已成為其職業生涯的隱憂，去年11月他曾因一級腳踝扭傷缺陣一周。尼克隊目前以25勝14負的戰績高居東區第2名，剛奪下NBA盃冠軍的他們正尋求穩定性。考慮到布朗森腳踝傷勢的重複性與他在球隊中不可替代的地位，醫療團隊預計將採取最謹慎的態度處理。