Netflix宣布《黑白大廚》製作第3季 全新規則：餐廳對決

▲《黑白大廚2》冠軍終於在13日出爐，崔康祿勇奪冠軍獲得3億獎金。（圖／Netflix）

《黑白大廚2》多變環節讓觀眾看到緊張 冠軍出爐是他

料理競賽《黑白大廚：料理階級大戰2》於13日正式播畢，，Netflix今（16）日隨即宣布確定製作第3季，官方透露，新一季將全面顛覆過去以個人為單位的對決模式，從「黑湯匙」與「白湯匙」主廚的味覺交鋒，升級為4人一組的「餐廳對決」，主打更直接、更殘酷的真刀真槍味覺戰，料理階級戰爭也將進入全新篇章。Netflix於16日透過官方社群宣布啟動《黑白大廚》第3季參賽者徵選，因為過去2季都是主廚個人對決，但第3季將全面升級為「餐廳對決」全新一季將不限制料理類型，每間餐廳可由4名代表主廚組成一隊報名參加，目前在同一間店鋪實際共事、培養默契的主廚們，將賭上自家餐廳的名譽，展開全新的「味道」戰爭。不過個人無法單獨報名，非同一店鋪、僅是朋友或臨時湊隊的組合也不接受報名；若是店名相同但分店不同，則可以合組一隊參賽。《黑白大廚》第3季再度由第1、2季的製作公司Studio Slam金恩智PD與編劇牟恩雪攜手合作，金恩智PD表示：「多虧全球觀眾在第2季以前給予的厚愛，才能製作第3季，真的非常感謝。」並補充說：「第3季將以全新進化的構成與樂趣，努力打造一部能滿足大家對《黑白大廚》期待的作品。」《黑白大廚：料理階級戰爭》自第1季到第2季，連續年拿下全球Netflix非英語節目TOP 10第1名，引領料理實境秀熱潮，特別是第2季，透過更新穎、更具緊張感的對決主題與規則，在保留第1季魅力的同時，加入全新變化，打造出更加「均衡好看」的生存賽，每一回合都讓觀眾腎上腺素狂飆。像是隱藏白湯匙必須同時獲得2位評審生存票的一回合黑湯匙決定戰、敗隊全員淘汰、競爭更加白熱化的第3回合黑白隊對抗戰、專注食材原味的敗部復活「最後箱子」、在第4回合1對1黑白聯合戰中，與曾經並肩作戰的主廚正面對決、決定TOP 7的反轉死鬥、能無限運用食材挑戰最高分數的「無限料理天堂」，以及以紅蘿蔔為食材、直到只剩一人生還的「無限料理地獄」選出最終決賽2名進入者，最後再以「為自己而做的料理」迎來最終決戰，每一場都成為經典。《黑白大廚》第1季由黑湯匙「拿坡里美味黑手黨」權聖晙奪冠，第2季則由隱藏白湯匙崔康祿再挑戰後成為最終生存者，留下觀眾深刻感動。