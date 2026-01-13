我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白湯匙代表崔康祿獲得《黑白大廚2》的冠軍。（圖／IG@netflixkr）

韓國人氣實境秀《黑白大廚：料理階級大戰2》在今（13）日迎來最終回，冠軍由白湯匙代表崔康祿奪得，並成功打敗勁敵黑湯匙代表、「料理怪物」的參賽者李河成，抱走高達3億韓幣（約台幣710萬元）的獎金。不過這個結果也讓部分粉絲感到不意外，因為早在5天前，崔康祿就傳出新節目消息，讓大家猜測他就是冠軍。最終決賽中，崔康祿與綽號「料理怪物」的參賽者李河成展開激烈對決。最後一關的主題為「只為自己做的一道料理」，且必須獲得白種元與安成宰兩位評審的一致認可，才能夠勝出。在所有參賽者的觀戰下，兩位評審最終達成共識，宣布由崔康祿拿下最終優勝。事實上，崔康祿奪冠的消息早在5天前就已露出端倪，他在8日確定與知名製作人金泰浩合作新綜藝節目《美食宅》。當時已有不少觀眾推測，崔康祿應是獲得冠軍後才有新節目的規劃，因此今日的奪冠結果對部分敏感的網友來說並不意外。晉級決賽的過程十分激烈，準決賽共分為兩輪測試。第一輪為「無限料理天國」，參賽者可自由選擇食材，最終由崔康祿以最高分率先取得決賽門票。第二輪則是「無限料理地獄」，要求廚師以「紅蘿蔔」為核心不斷創作出新菜色，「料理怪物」在這一輪展現強大韌性，擊敗對手侯德竹，取得與崔康祿一決高下的機會。崔康祿在奪冠後謙虛表示，自己並非做出卓越美食的人，「只是跟全國各地努力工作的廚師一樣，在相同的崗位上努力」。他強調會珍惜在節目中遇到的緣分，並將評審的話銘記在心，謙虛態度引發外界大讚。許多粉絲對他能從第一季的挫敗中重新站起來，並在第二季順利奪冠感到佩服，也對他因熱愛美食漫畫《將太的壽司》而開啟料理之路的「阿宅」特質印象深刻。