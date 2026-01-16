我是廣告 請繼續往下閱讀

雖然近年因大傷導致狀態有所下滑，但當達拉斯獨行俠隊神射手湯普森（Klay Thompson）在三分線外出手時，依然能讓對手感到恐懼。在今（16）日主場迎戰猶他爵士隊的比賽中，湯普森再次用表現證明自己作為歷史頂尖射手的地位，正式超越波特蘭拓荒者隊球星里拉德（Damian Lillard），躍居NBA歷史三分球進球總數榜第4位。在這場於美國航空中心（American Airlines Center）舉行的比賽中，湯普森於首節投進個人單場第2記三分球後，生涯累積三分球數來到2805球，正式超越里拉德。這位曾四度奪冠的傳奇射手在完成里程碑後，顯得相當興奮，並向全場觀眾舉手致意，享受這一榮耀時刻。隨後湯普森再補上一記外線，目前生涯總計已投進2806球且持續增加中。在歷史榜單上，他前方僅剩下前隊友柯瑞（Stephen Curry）、快艇隊衛哈登（James Harden）以及名人堂傳奇艾倫（Ray Allen）。現年35歲的湯普森自2011年進入聯盟以來，便以精準投射聞名。他至今仍保有NBA單場14記三分球的歷史紀錄，且曾有過單節37分的驚人演出。儘管經歷過連續兩次重大傷勢，讓他的狀態難以重返全明星水準，但他仍是球場上極具威脅的定點砲台，獨行俠隊目前主要將他定位為替補席上的強力火力點。上個賽季湯普森仍能投進216記三分球，只要能保持健康，外界預期他極有可能在不久的將來超越艾倫（2973球），升至歷史第3位。這場比賽的里程碑，不僅是對他職業生涯成就的肯定，也提醒了世人這位「浪花兄弟」成員依然擁有隨時能引爆全場的射手本色。