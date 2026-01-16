金州勇士隊前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在具備交易資格第一天就正式向球團提出「賣我」的請求，讓原本就緊繃的隊內氣氛降至冰點。勇士主帥科爾（Steve Kerr）今（16）日在賽前記者會首度針對此事作出回應。根據《ClutchPoints》報導，雖然他堅稱兩人「關係良好」，但言談間流露出的疲態與客套，被解讀為這段將帥情分已走向終局。
開嗆媒體「不關你們的事」！科爾：與庫明加聊過了
面對大批媒體追問與庫明加的僵局，科爾回答的相當簡潔且冷淡：「我們的關係很好。」他隨後補充道：「對於其他傳聞我沒什麼好說的，這就是現狀。現在對每個人來說都是艱難的處境，但這就是聯盟的一部分，也是工作的一部分。我們會繼續前進，我沒什麼好補充的。」
即便外界傳聞庫明加因不滿被冷凍而與教練團決裂，科爾仍強調他不會讓交易傳聞成為球隊的干擾。科爾表示：「我會繼續執教他，他目前仍是球隊的一員，他人很好，隊友也喜歡他，他表現得很專業，不會有干擾問題。」當被問到當天早上與庫明加的交流內容時，科爾則直言：「不關你們的事。我們今天早上聊過了，那些都是私下的。」
語帶玄機？科爾大談「轉隊經驗」引揣測
有趣的是，科爾在訪談中主動談及年輕球員在聯盟尋找機會的困境，甚至搬出自己的職業生涯作為例子。科爾感嘆：「在聯盟中，絕大多數球員最終都會效力於多支球隊，很大一部分關鍵在於找到合適的環境並建立聯繫。」
科爾回憶自己球員時期曾效力過6支球隊，且大部分時間都在板凳度過：「每個人都有自己的旅程。我常告訴年輕球員，你必須隨時做好準備迎接機會，有時機會會來，有時不會。」這番「轉隊是常態」的言論，被視為科爾已在心理上為庫明加的離隊做好了準備。
交易陷入膠著 庫明加留隊或成「冷戰」
雖然目前湖人、獨行俠及國王皆展現高度興趣，但目前勇士的要價與對手能提供的籌碼仍有落差。據悉，勇士管理層不排除將庫明加留至今年夏天再行處理，這意味著雙方可能陷入更長的僵局，庫明加只能坐在板凳繼續DNP，而勇士則要負擔他本季高達2250萬美元的薪資空間。
這場「苦命人生」鬧劇是否能在交易大限前畫下句點，考驗著勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）的談判手腕。
