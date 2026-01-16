相較溫班亞瑪休賽季已有短髮形象，強森願意與當家球星一同「從頭開始」，更被視為馬刺更衣室凝聚力的象徵

聖安東尼奧馬刺在迎戰密爾瓦基公鹿前，外成為NBA美國職籃（National Basketball Association）賽前焦點。馬刺本季團隊化學反應備受好評，溫班亞瑪正是核心關鍵。身為陣中資深戰力的強森，不僅選擇與溫班亞瑪一同剃髮，甚至是親自動手完成這次「造型儀式」。溫班亞瑪賽後笑說，既然決定全部剃掉，其實沒有什麼好出錯的空間，自己早就有這個念頭，而強森願意一起做，更讓他下定決心「必須立刻鎖定狀態」。剃髮後的首場比賽，溫班亞瑪就在場上給出最直接的回應。馬刺以119：101大勝公鹿，他全場繳出22分、10籃板、2阻攻的成績。比賽過程中，他一度與揚尼斯．安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）膝蓋相撞，出現傷勢驚魂，但仍回到場上完成比賽。在當今聯盟高度外圍化、進攻者刻意避開禁區的時代背景下，仍能以如此速度累積阻攻，更凸顯溫班亞瑪作為護框者的稀有價值。前一場輸給奧克拉荷馬雷霆後，外界普遍預期馬刺會迅速反彈，而這場比賽正是最佳寫照。馬刺第三節打完一度取得多達37分領先，若非刻意收手，分差甚至可能持續擴大。對馬刺而言，比勝負更重要的，是溫班亞瑪能夠健康打完整場比賽。如何讓這位7呎3吋（約221公分）的未來門面長期維持接近100%的身體狀態，將直接影響馬刺的競逐高度。至少從這場119：101的大勝來看，剃光頭不只是造型改變，更像是一種宣示:馬刺與溫班亞瑪，已正式進入全面專注的競爭階段。