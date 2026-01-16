本季脫胎換骨，目前暫居NBA美國職籃（National Basketball Association）東區第一的底特律活塞在主場迎戰鳳凰城太陽。儘管活塞整場比賽手感欠佳，當家主控表現失常，且上半場一度落後多達16分，但靠著全隊在決勝節的韌性以及關鍵時刻的防守，終場以108：105逆轉擊敗太陽，驚險收下近5場比賽中的第4勝，持續鞏固東區龍頭寶座。
活塞本場比賽打得並不輕鬆，前三節打完都處於落後局面。比賽進入第四節中段，戰況陷入膠著，活塞前鋒T.哈里斯（Tobias Harris）面對太陽防守悍將D.布魯克斯（Dillon Brooks）的嚴密看管，投進一記關鍵的超前中距離跳投，幫助球隊扭轉戰局。
除了哈里斯的關鍵一擊，射手D.羅賓森（Duncan Robinson）全場攻下19分，中鋒J.杜倫（Jalen Duren）更是繳出16分、18籃板的「雙十」成績單，在禁區築起銅牆鐵壁，是活塞能夠咬住比分並完成逆轉的重要功臣。
值得一提的是，活塞當家球星C.康寧漢（Cade Cunningham）此役手感極度冰冷，全場16投僅3中，三分球7投盡墨，罰球線上也僅有9投4中，最終僅拿下10分，但仍送出11次助攻串聯球隊。比賽最後關頭，羅賓森兩罰中一，給了太陽最後一擊追平的機會，所幸太陽後衛G.艾倫（Grayson Allen）的壓哨三分球未能命中，活塞才驚險保住主場勝利。
布克缺陣艾倫挺身而出 寫下隊史首見全能紀錄
太陽方面，當家球星D.布克（Devin Booker）因腳踝傷勢高掛免戰牌，進攻重任落在艾倫身上。艾倫此役火力全開，攻下全場最高的33分，其中有21分集中在手感火燙的上半場。他在第一節就展現驚人效率，單節攻下10分並送出3記火鍋，成為太陽隊史首位在單一節數內投進至少3顆三分球並完成3次阻攻的球員。在他的帶領下，太陽半場打完一度以63：56領先，並曾握有16分的領先優勢。
除了艾倫的爆發，太陽板凳席上的C.吉拉斯皮（Collin Gillespie）也貢獻18分，布魯克斯在犯滿離場前攻下16分，R.歐尼爾（Royce O’Neale）與新秀O.伊戈達羅（Oso Ighodaro）分別挹注11分與10分。然而，太陽在下半場未能守住優勢，隨著布魯克斯在比賽剩餘2分13秒時犯滿畢業，球隊攻守兩端頓失重心，最終只能黯然吞下近期的二連敗。
消息來源：《ClutchPoint》
