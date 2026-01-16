我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小波特有冠軍經驗、是一名菁英射手、也非常會搶進攻籃板，但他是奢侈品，勇士不需要他這麼高的進攻上限，但需要一名健康、每一場在進攻兩端穩定貢獻。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士目前正面臨本賽季成敗的關鍵期，今（16）日擊敗紐約尼克之後，他們以23勝19敗的成績在西區排名第8，但距離西區第6的休士頓火箭也僅有1.5場勝差。這一仗打完，勇士有喜有憂，能看見球隊在化學反應上漸入佳境，但體型和運動能力問題仍未能解決，之後4場比賽很可能決定他們例行賽最終的走勢。勇士這一場比賽展現團隊戰力，兩名球星柯瑞和巴特勒發揮出色，同時角色球員也各展所長。巴特勒下32分、另有7顆進攻籃板；柯瑞則得到27分7助攻；穆迪（Moses Moody）拿到21分，並投進7顆三分球。「7」可說是勇士今天拿下勝利的幸運數字。其中巴特勒拿下7顆進攻籃板是球隊最想看到的數字。勇士一直希望這位老將能夠分擔柯瑞壓力，但同時也希望他能做到威金斯（Andrew Wiggins）在2021-22奪冠賽季做到的那些事情，在籃板和防守上有更多貢獻。巴特勒今晚在下半場有一次重要上籃，帶領勇士打出一次高潮，那是柯瑞在幫助他掩護之後，他切入進行錯位打點的回合。勇士肯定想看到更多這種小組配合，而他必須確保自己的成功率。不過勇士今晚在數字上仍有警訊，面對後場和側翼身材更好的尼克，他們被對方抓下15顆進攻籃板，利用快攻拿到22分，這顯然是球隊不想看到的。而要做到這點，除了補強側翼之外，別無他法。目前市場上紐奧良鵜鶘對於賣掉墨菲三世（Trey Murphy III）和瓊斯（Herb Jones）興趣不大，否則兩人應該是最適合勇士隊的側翼，他們上限不高，但能提供更好的下限，也更擅長角色定位。另一名人選就是價格昂貴的小波特（Michael Porter Jr.），他有冠軍經驗、是一名菁英射手、也非常會搶進攻籃板，但他是奢侈品，勇士不需要他這麼高的進攻上限，但需要一名健康、每一場在進攻兩端穩定貢獻，並在決勝時刻能再留在場提供運動能力和體型的球員。無論最終選擇誰，他們都需要做出一番困難的交涉，這正是考驗鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）的時刻，在邁爾斯（Bob Myers）離隊之後，勇士的很多操作都受到質疑，這位王朝末期的GM需要一次逆天改命的交易來幫助自己正名。之後勇士將對上黃蜂、熱火、暴龍和獨行俠，這四支球隊都是他們有能力戰勝的隊伍，然後就要兩次對上西區強隊灰狼。因此現在開始到一月底之前的4場比賽非常重要，甚至可以說關係到勇士這一季的結局。灣區能在近期將勝場數提升到更接近前段班，還是繼續載浮載陳在五成勝率附近遊蕩，將關係到他們能否取得季後賽席次，對於勇士這樣的老人球隊來說，他們需要輪休，因此把握住打弱隊的機會就更為重要。