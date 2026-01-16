我是廣告 請繼續往下閱讀

邁阿密熱火在主場以114：119不敵波士頓塞爾提克，主場三連勝氣勢戛然而止，也正式走到NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽賽季一半節點。輸給塞爾提克後，熱火戰績來到21勝20敗，排名東區第8，這個位置已連續三季成為球隊的「熟面孔」。儘管球季初期一度展現改造進攻體系的成效，嘗試更快速、流動性更高的打法，但隨著賽程推進，熱火表現逐漸回到聯盟平均水準。阿德巴約此役拿下22分、4籃板、5助攻，賽後他直言，球隊確實比戰績顯示得更好，但前提是每個人都必須願意做「角色球員該做的事」。他強調，只要全隊無法真正厭倦長期徘徊在第7、第8名，熱火就會一直留在這個不上不下的位置。這場比賽的走向也呼應阿德巴約的批評。熱火首節攻下36分，開局順利，但比賽後段再度暴露老問題。尤其在籃板爭奪上，熱火以40比51落後，讓塞爾提克拿到多達31分的二波進攻得分，成為最直接的敗因。總教練艾瑞克．史波史卓（Erik Spoelstra）賽後坦言，問題並不在戰術本身，而是「競爭強度」。他直言，帳面數據或許會讓人以為熱火應該有更好戰績，但籃球不是紙上談兵，球隊目前就是活在自己的戰績之中。此役熱火表現最亮眼的球員之一，是拿下26分、投籃15投10中的諾曼．鮑威爾（Norman Powell）。他認為，熱火距離理想狀態並不遙遠，關鍵在於「細節」。事實上，從數據來看，熱火並非弱旅，場均119.4分高居聯盟第5，進攻節奏104.77回合領先全聯盟，防守效率也排在第7。然而，當面對具備「贏球基因」、熟悉如何在關鍵時刻硬扛勝負的對手時，熱火仍缺乏最後一擊的穩定性。賽季進入後半段，熱火將於週六迎戰奧克拉荷馬雷霆，球隊是否能把「我們其實不差」的自我認知，轉化為場上更強硬的執行力，將決定他們究竟只是東區中段常客，還是能真正擺脫「平庸」標籤。