我是廣告 請繼續往下閱讀

亞洲天團五月天甫結束跨年巡演，25週年巡迴演唱會《回到那一天》話題熱度不減，近日外傳他們即將重返大巨蛋舉辦專場演唱會的消息，引發五迷高度關注。針對傳聞，五月天所屬唱片公司相信音樂回應《NOWNEWS今日新聞》表示，目前「時間檔期還在確認中」，留給粉絲無限期待。五月天《回到那一天》巡迴演唱會自啟動以來，帶著歌迷搭乘「天外有天時光機」重溫25年的感動，無論在何處開唱皆是一票難求。由於五月天先前曾邀請引退的職棒球星周思齊到大巨蛋擔任特別來賓，還找來F4合體開唱，當時的高規格演出與現場音響效果獲得一致好評，也讓許多歌迷敲碗希望能盡快在該場地再看五月天演唱會，再看見更多組合和驚喜。對於是否真的已有具體計畫重返大巨蛋？相信音樂表示：「時間檔期還在確認中。」雖未給出確切日期，但也間接證實了確實有在接洽或規劃的可能性。粉絲們目前只能靜候官宣，準備好再次搶票「回到那一天」。