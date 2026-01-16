我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓火箭今（16）日在主場以91：111慘敗給奧克拉荷馬雷霆，末節進攻徹底當機，末節崩盤成為輸球主因。賽後火箭主帥烏度卡（Ime Udoka）臉色鐵青，在記者會上重砲抨擊球員的比賽態度，直指進攻端「站著不動」的懶散表現，讓兩大核心杜蘭特（Kevin Durant）與申京（Alperen Sengun）在低位陷入重重包夾。烏度卡進一步直指5次失誤的申京，嚴肅表示：「他今晚的失誤大多來自低位持球時間過長。」本場比賽杜蘭特手感冰冷，23投僅7中。烏度卡認為這並非單純的手感問題，而是戰術執行的徹底失敗。他憤怒地表示：「有太多回合球員只是站著不動，眼睜睜看著杜蘭特在低位被對手提前夾擊。對付雷霆這種收縮內線的防守，如果你沒有大量的無球移動，進攻就注定失敗。」烏度卡認為，球員在場上的猶豫與停滯，導致杜蘭特與申京被迫在人堆中勉強出手，全隊投籃命中率慘跌至33%，完全無法和雷霆的對抗強度匹敵。對於主戰中鋒申京（Alperen Sengun）的表現，烏度卡也毫不留情。申京今日雖有14分13籃板，卻出現多達5次失誤。烏度卡直言：「他今晚的失誤大多來自低位持球時間過長。你不能在那裡等，必須更具侵略性，一旦包夾上來就得果斷出球。」申京在面對雷霆長人霍姆格倫（Chet Holmgren）時顯得過於猶豫，不僅個人進攻受阻，更直接癱瘓了球隊的串聯流暢度。烏度卡強調，這場比賽是對火箭的一次「真實考驗」，而顯然火箭目前並未處於最佳狀態。儘管外界對於探花秀謝潑德（Reed Sheppard）的防守表現充滿質疑，甚至將其視為末節崩盤的漏洞，但烏度卡在賽後卻選擇公開力挺。他認為謝潑德在對抗強度上明顯有變強，「雖然最近幾場出現伸手抄球或抄球但失敗的情況，但那正是教練組鼓勵他去嘗試的。我們不會因為5場比賽就反應過度，他在防守端確實是有進步的。」雖然烏度卡在發布會上多次強調球員「侵略性」不足，但不少火箭媒體以及球迷指出，火箭教練組在末節採用的「5大陣容」毫無戰術配合，缺乏持球組織的一號位角色，讓火箭在強強對決時顯得極為被動。