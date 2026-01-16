我是廣告 請繼續往下閱讀

▲龍千玉（如圖）和曹西平情同家人，過去曹西平住在台中時，龍千玉也會去找他吃飯，陪他聊天。（圖／記者葉政勳攝影）

資深藝人曹西平（四哥）於2025年12月底辭世，享壽66歲，讓無數人錯愕不已。在消息曝光近三週後，與他有著半生羈絆的台語歌后龍千玉，今（16）日低調現身靈堂。她避開了媒體最喧囂的時刻，選擇在寧靜中送別親人、老友，手捧一束白色桔梗花，並附上一張卡片，26個字道盡了這40年來的相知相惜：「懷念親愛的四哥，願您在另一個世界，繼續做自己最熱愛的歌舞。」龍千玉與曹西平的緣分，始於一段與曹西平三哥曹南平的7年婚姻。儘管當年的夫妻緣分已盡，但她與這位昔日小叔的情誼卻未隨婚約消逝，反而隨著歲月沉澱得更加深厚。從曹西平旅居泰國對抗憂鬱症時，龍千玉不遠千里的探望，到每次龍千玉發片時，曹西平義氣相挺的站台，兩人早已超越了血緣與法律的界線，成為彼此生命中不可或缺的家人。噩耗傳來的那一晚，龍千玉徹夜未眠。她悲痛回憶，平安夜當天曾傳訊祝福四哥，訊息顯示已讀，卻遲遲沒有回音，如今想來竟是最後的訣別。她哽咽透露，曹西平生前曾豁達地說：「人生如浮雲，只求走的時候不拖磨。」沒想到這句話竟一語成讖。最讓她痛心的是，曹西平為了不讓她擔心，始終隱瞞病情，「我原本預計今天就要去探望他的，怎料卻是這樣。」來不及送出的關懷，成了她心中最大的遺憾。過去曹西平也曾多次在社群分享和龍千玉在台中相聚的日常，沒有排場、不需要華麗餐廳，只是一起吃便當、聊天，就能讓他感動落淚。他曾感嘆演藝圈人情冷暖，也直言和龍千玉相處不用偽裝，一個擁抱、一句關心，就足以支撐彼此走過難關。曹西平生前曾抱怨原生家庭疏離，但他始終感謝龍千玉多年來不離不棄的陪伴，2人相見時彼此提醒要顧好身體、好好生活，從姻親關係的嫂嫂，變成唯一親人和朋友，是格外真實的陪伴。