稍早梁云菲向《NOWNEWS今日新聞》表示：「今天剛出院，目前回家休養中。」

▲徐若瑄（如圖）曾因子宮肌腺瘤變大，導致非經期時間仍血流不止，血紅素和鐵嚴重不足，所以緊急住院開刀。（圖／翻攝徐若瑄IG）

▲吳怡霈（如圖）1個月內超過20天都在經痛讓她崩潰。（圖／翻攝自吳怡霈(Patty)）

國光女神梁云菲今（16）日透露上個月發現罹患子宮肌腺瘤，坦言這幾年來經期除了大量出血，還伴隨著劇烈疼痛，與醫生面談完後，決定切除整個子宮。事實上不只梁云菲，包括徐若瑄、吳怡霈等女星都曾患被診斷出子宮肌腺瘤。徐若瑄曾因子宮肌腺瘤嚴重貧血、有暈倒危險，緊急入院開刀。徐若瑄曾因子宮肌腺瘤變大，導致非經期時間仍血流不止，血紅素和鐵嚴重不足，有昏倒的危險，所以緊急住院開刀，所幸經過治療後恢復健康。另外，吳怡霈也曾分享，自己多年受子宮肌腺症困擾，長年因經血過多導致嚴重貧血及劇烈經痛，必須隨身攜帶鐵劑以防昏厥，甚至連非經期也腹痛不止，1個月內超過20天都在經痛讓她崩潰，最終在醫師建議下接受「子宮肌腺症微波消融手術」，並改變飲食習慣。不少女性都有婦科問題，梁云菲透露原先被誤診是子宮肌瘤，直到上個月才發現是子宮肌腺瘤，「這是兩件完全不同的病症，肌瘤是能夠直接切除肌瘤本身，而子宮肌腺瘤唯一根治的方法，就是要切除整個子宮」。術後，梁云菲坦言心情一度感到低落，覺得自己少了女性特徵後「是否不是完整的女人了」，但她強調並沒有因為這件事，感到開心或不開心，說：「因為我還有很多想做的事情，我需要一個健康的身體。」