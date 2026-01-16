我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《星際異攻隊》女主角葛摩菈也是柔伊莎達娜的招牌角色之一，全身綠皮膚是觀眾記憶最深的特色。（圖／摘自IMDb）

▲《星際爭霸戰》系列是唯一能夠把柔伊莎達娜的臉清楚呈現的科幻大片代表，在全球各地賣座也不錯。（圖／摘自IMDb）

▲柔伊莎達娜飾演《阿凡達》女主角奈蒂莉，隨著全球各地大狂賣，也讓觀眾印象深刻。（圖／摘自IMDb）

因主演《阿凡達》、《星際異攻隊》、《星際爭霸戰》系列成為「科幻片女王」的柔伊莎達娜，正式登上「全球票房最高演員」寶座，總累積賣座數字達154.7億美元（約合新台幣4889億元），躍居全球第一，也取代了原本的冠軍、漫威學姐「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森，她忍不住感謝這些巨片的導演，也感恩一起合作的工作人員。柔伊和好萊塢大多數女星的成功之路都不太相同，是以科幻片系列打響名號，光是全球狂賣的《阿凡達》3集全球總票房就已經有64億美元，是許多演藝同業一輩子很難達到的高度。而漫威超級英雄片中柔伊有參與的《復仇者聯盟：終局之戰》與《復仇者聯盟：無限之戰》加上《星際異攻隊》全球總票房又接近70億美元，讓她累積出旁人自嘆弗如的賣座成績，成為無可否認的世界第一。在《阿凡達》、《星際異攻隊》、《星際爭霸戰》，柔伊都扮演女主角，可是造型與性格都不太相同。《阿凡達》裡的納美公主奈蒂莉英勇中不失柔情，《星際爭霸戰》裡的烏瑚拉知性專業，而漫威《星際異攻隊》裡的葛摩菈則有一身搶眼的綠色皮膚，3個角色都詮釋出不同差異。而她的事業在去年攀上新高峰，以《璀璨女人夢》拿下奧斯卡最佳女配角，繼成為賣座巨星外又多添了小金人的光環。她直呼感恩《阿凡達》導演詹姆斯卡麥隆、《星際異攻隊》詹姆斯岡恩、《復仇者聯盟》羅素兄弟與《星際爭霸戰》JJ亞伯拉罕，謝謝他們的賞識與信賴，自己也才有機會得到此殊榮。