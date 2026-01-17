我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林俊傑現場演出翻唱前輩名作〈輸了你贏了世界又如何〉，締造YouTube超熱烈的破億觀看數。（圖／翻攝自林俊傑微博）

▲王祖賢（如圖）曾在綜藝節目上演唱當時男友齊秦的歌曲〈思念是一種病〉，但不論音準表現，或是螢幕上呈現的氣色，都被虧像「生了病」。（圖／摘自 華視新聞 CH52 YT）

一首好歌經過不同歌手的詮釋，會吸引到不同世代的愛好者，因此某些名曲在聽眾心目中具有印象的可能並非原唱版本，而是後來其他人的翻唱。A-Lin曾在《我是歌手3》演唱〈忘記擁抱〉、贏得熱烈好評，大多數聽眾也忘了原唱其實是潘瑋柏。林宥嘉把〈成全〉唱進粉絲的心裡，很多人也不見得知道這首歌原是影后劉若英的名曲。「天生歌姬」A-Lin在台東跨年演出的幽默表現造成網友熱烈討論，她曾在中國綜藝節目《我是歌手3》與李榮浩、古巨基、陳潔儀、李佳薇等唱將大比拚，〈忘記擁抱〉就是她在節目上贏得好評的表演之一，後來還被拿來作為電影《234說愛你》的主題曲。原先這首歌是潘瑋柏《24個比利》專輯的第4主打，也搭配了一些在台播出的劇集，可惜直到A-Lin演唱後才真的爆紅。同樣以現場演出表現讓一首老歌活出新生命，還有林俊傑在浙江衛視《夢想的聲音2》翻唱優客李林〈輸了你贏了世界又如何〉，優客李林中的林志炫在這首歌有難度頗大的高音展現，林俊傑的版本用了略微不同的唱法，加重了搖滾的味道。林志炫在優客李林的時期，已經因為美聲展現享有盛名，他最受歡迎的幾首代表歌曲都不好唱，林俊傑卻能高分過關，這場演出的YT影片觀看數也已破1.3億次。從1980年代後期大走紅，聲勢持續10多年的齊秦，也創作出至今還流傳的好幾首名曲。其中〈思念是一種病〉在2007年被張震嶽改編，加入了RAP歌詞，並找來蔡健雅一起合唱，讓張震嶽入圍第19屆金曲獎「最佳作詞人獎」，但副歌都是齊秦的手筆，這首歌的原唱也就是他自己。有趣的是，他發這首歌時，還和走紅香港影壇的王祖賢交往，王祖賢也曾經在綜藝節目上唱過這首歌，然而當年帶給觀眾不小的震撼，因為音準上面明顯出問題，也有友人認為她在節目上看起來氣色也像是「生了病」。後來齊秦傾全力為她打造專輯《與世隔絕》，精心挑選適合她的歌曲，表現就比這首歌有長足的進步。齊秦自己倒是也唱過別的大咖所譜寫的歌曲，1999年他和當時唱片公司的師妹與師弟許茹芸、動力火車、熊天平一起為世界展望會的「飢餓三十」錄製10週年紀念歌〈蝸牛〉，除發行限量單曲外也另外收錄在許茹芸《真愛無敵》專輯中，這首歌的作者正是當年還沒正式出道的周杰倫。後來周杰倫在演唱會上重唱這首歌，自身的版本也收錄在《范特西Plus》迷你專輯中，變成原作者反而是翻唱者的例子。林宥嘉在2018年推出演唱會live版的〈成全〉，在YouTube締造破8000萬的觀看數，年輕一輩的歌迷也不知道這首歌是翻唱自劉若英在2001推出的原曲，劉若英當時的《年華》專輯主打歌就是〈成全〉，是延續她在上一張《我等你》專輯裡〈後來〉大受歡迎的女性感情觀剖白路線，要講述放下一段感情的心路歷程，網友比較她與林宥嘉的詮釋，認為她唱的是放下，林宥嘉唱的是放不下，彼此各有各的精彩。