我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AI動畫版《黑白大廚》融合許多節目經典場面，讓許多粉絲回味無窮。（圖／스풉(SPOOP) YouTube）

Netflix料理實境秀《黑白大廚2》自2025年12月開播，2026年1月13日揭曉勝者，精彩對戰過程仍讓觀眾熱議不斷，近期韓國網友以AI生成「熱血動畫版黑白大廚」，高度還原節目細節，引發網路瘋傳。動畫中，人氣參賽者形象被神還原：崔康祿的招牌棒球帽與眼鏡、孫鍾元的優雅形象、黑湯匙的「小猛獸」，皆以日本動畫風格呈現。評審安成宰誇張試吃與宇宙意象，笑料與熱血感兼具，如同經典料理動畫《中華一番！》、《食戟之靈》。動畫濃縮節目經典瞬間：孫鍾元精準操作「2分鐘單位料理表格」、侯德竹與徒弟對決，以及黑隊戰敗時BBQ研究所長安慰哭泣隊員的溫馨畫面，刺激又感動人心。片尾更將超大隻青蛙化身大魔王，增加戰鬥感。《黑白大廚：料理階級戰爭》自第一季起便掀起全球Netflix非英語節目熱潮，連續兩季穩居排行榜TOP10第一名。第2季在保留魅力的同時，加入更多刺激規則與挑戰，使比賽更加緊湊，每回合都讓觀眾熱血沸騰。比賽包含多樣挑戰，如黑湯匙決定戰、敗隊全員淘汰、高壓對抗、敗部復活「最後箱子」、1對1正面對決等。還設計「無限料理天堂」與「無限料理地獄」挑戰，最後以「為自己而做的料理」決定冠軍，每場比賽都令人印象深刻。回顧前後兩季，第1季由黑湯匙「拿坡里美味黑手黨」權聖晙奪冠，而第2季則由隱藏白湯匙崔康祿最終勝出，成為最後生存者。節目播畢後，製作組也馬不停蹄宣布製作第三季，透露第3季將全面升級為「餐廳對決」全新一季將不限制料理類型，每間餐廳可由4名代表主廚組成一隊報名參加，目前在同一間店鋪實際共事、培養默契的主廚們，將賭上自家餐廳的名譽，展開全新的「味道」戰爭。