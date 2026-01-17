我是廣告 請繼續往下閱讀

▲苦苓（如圖）發文點名呱吉，並列出4點批評林妍霏。（圖／苦苓愛說笑FB）

喜劇演員林妍霏日前在脫口秀上，模仿韓國啦啦隊女神李多慧說中文的口音，甚至以開玩笑的方式，影射她私下會抽菸、喝酒等，遭批是在霸凌、醜化李多慧而引發大量批評。而YouTuber呱吉在15日逆風力挺林妍霏，指出酸民的行為才是真正的霸凌，再度引發熱議。不料對於呱吉的逆風發言，作家苦苓今（17）日發聲喊「不要瞎挺」，並列出4點指出脫口秀就是要批判現實，但瞎猜跟栽贓是叫潑婦罵街。苦苓在今日於FB發文點名呱吉，喊話他不要瞎挺林妍霏，「呱吉說她不是霸凌別人、是大家霸凌她⋯⋯拜託，這不是重點好嗎？重點在她那段脫口秀『當講不當講？』」苦苓也列出4點指控林妍霏，「脫口秀就是冒犯的藝術」並指出該冒犯的是強權、是體制、是資本，而不是弱勢者，認為語言不好，不是可以被嘲笑的事情。再來點出「脫口秀就是要批判現實」，但認為瞎猜或栽贓，不叫批判現實，「那叫潑婦（或夫）罵街」。苦苓也進一步說道「脫口秀就是要呈現真相」，但必須先確定真相，而不是故意醜化、模仿對方，並直言：「我看到的李多慧真的很可愛，惡意模仿她的林妍霏看起來很討厭」。最後苦苓指出「脫口秀就只不過是好笑而已」，但認為林妍霏的內容根本不好笑，「一般就是沒有能力搞笑的人，才會用故意醜化和誣蔑別人來做『爛梗』」。苦苓還用在韓國發展的周子瑜舉例，認為如果有韓國藝人用同樣方式嘲笑周子瑜，可能也會被台灣人批評。苦苓最後再度點名呱吉，「你既要逆風挺林妍霏，就不要扯什麼霸凌的定義，麻煩先有能力替林妍霏以上4條的『不應該』辯護再說」，強調：「如果你想逆風前行，就要小心踉蹌倒地⋯」苦苓的發言，也引發許多人認同「是霸凌她人來賺自己聲量，不可取」、「當今社會現象，只要有聲量，管他被人罵」。林妍霏日前在脫口秀上影射李多慧是雙面人，稱她在外對粉絲親切，回到家後應該抽菸、喝酒、罵髒話樣樣來，還模仿李多慧說中文口音，狠酸：「有人類這樣講話的嗎？」火速被大批網友炎上，就連不少啦啦隊成員也出面幫李多慧說話。但呱吉卻逆風力挺，認為林妍霏所呈現的，比較像是與男友鬥嘴，因為男生太喜歡李多慧，才會去臆測她私下的模樣，再度掀起兩派討論。