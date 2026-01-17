歌王林俊傑去年12月29日在IG曬出與現任女友七七一起幫媽媽慶生的照片，大方認愛，結果另一名前緋聞對象曾聖媛當晚就在Threads發文，吐槽：「看到覺得太不舒服了，真是受夠了劈腿仔官宣」，疑似暗指林俊傑劈腿她與七七交往。今（17）日微博上更流出曾聖媛過去幫林俊傑媽媽慶生的合照，還有曾聖媛疑似指控林俊傑PUA她的對話內容，再度引爆討論。
林俊傑認愛新歡 「前女友」吐槽：受夠了劈腿仔
「林俊傑前女友發聲」的關鍵字今日衝上微博熱搜，這名前女友指的就是林俊傑前緋聞對象曾聖媛，她的Threads帳號為「mida77777」，日前在林俊傑認愛當晚，她才發文連貼6個嘔吐的表情符號，直言：「看到覺得太不舒服了，真是受夠了劈腿仔官宣，為什麼受傷的人總是真誠的人啊，真希望報應直接來」。
林俊傑、曾聖媛合照被挖出 同樣帶她幫媽媽慶生
曾聖媛當時並未明確點名林俊傑，但下面有林俊傑的粉絲罵她沒有證據時，她也一一回嗆，「好呀，私訊給你呀，那希望你等等跟我道歉」。此事原先不了了之，但今日微博上突然出現許多林俊傑與曾聖媛的合照，還包含曾聖媛一起跟林俊傑去幫林媽媽慶生的照片，讓粉絲再度關注這起事件。
林俊傑疑PUA曾聖媛：敢爆料沒男人要
根據照片時間軸分析，林俊傑跟曾聖媛疑似交往3、4年，2023年分手後，林俊傑隔年就與現任女友七七在一起，並在去年底認愛。而曾聖媛之前曾在網路上分享前男友的PUA語錄，表示前任曾對她說過：「如果去爆料，看還有哪個男的會要你」，這個前任疑似就是在說林俊傑，他也因此被罵是渣男、恐怖情人。
林俊傑否認交往曾聖媛 發文表態遭到抹黑
針對林俊傑與曾聖媛之間的關係，林俊傑經紀公司回應，兩人是「平台介紹認識的朋友」，也強調感情時間軸不存在重疊，至於其他爭議一概不討論。但林俊傑在去年12月31日時，曾在IG寫下長文，表示自己遭遇有預謀、有組織的抹黑行動，「謠言被刻意散播，對我、對我所珍惜的人，也包括始終站在我身旁支持我的歌迷，造成了傷害」，疑似就是在回應劈腿、PUA爭議。
資料來源：曾聖媛Threads、微博
我是廣告 請繼續往下閱讀
「林俊傑前女友發聲」的關鍵字今日衝上微博熱搜，這名前女友指的就是林俊傑前緋聞對象曾聖媛，她的Threads帳號為「mida77777」，日前在林俊傑認愛當晚，她才發文連貼6個嘔吐的表情符號，直言：「看到覺得太不舒服了，真是受夠了劈腿仔官宣，為什麼受傷的人總是真誠的人啊，真希望報應直接來」。
曾聖媛當時並未明確點名林俊傑，但下面有林俊傑的粉絲罵她沒有證據時，她也一一回嗆，「好呀，私訊給你呀，那希望你等等跟我道歉」。此事原先不了了之，但今日微博上突然出現許多林俊傑與曾聖媛的合照，還包含曾聖媛一起跟林俊傑去幫林媽媽慶生的照片，讓粉絲再度關注這起事件。
根據照片時間軸分析，林俊傑跟曾聖媛疑似交往3、4年，2023年分手後，林俊傑隔年就與現任女友七七在一起，並在去年底認愛。而曾聖媛之前曾在網路上分享前男友的PUA語錄，表示前任曾對她說過：「如果去爆料，看還有哪個男的會要你」，這個前任疑似就是在說林俊傑，他也因此被罵是渣男、恐怖情人。
針對林俊傑與曾聖媛之間的關係，林俊傑經紀公司回應，兩人是「平台介紹認識的朋友」，也強調感情時間軸不存在重疊，至於其他爭議一概不討論。但林俊傑在去年12月31日時，曾在IG寫下長文，表示自己遭遇有預謀、有組織的抹黑行動，「謠言被刻意散播，對我、對我所珍惜的人，也包括始終站在我身旁支持我的歌迷，造成了傷害」，疑似就是在回應劈腿、PUA爭議。