我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫、昆凌（左）同框慶祝結婚11周年。（圖／Jen Hannah IG@hannah_quinlivan）

▲邊荷律（右）貼出和父親的黑白合照，感性發聲。（圖／변하율 / 邊荷律IG@yuling34）

▲艾融穿合身旗袍跳手勢舞，玲瓏有致的身材曲線一覽無遺。（圖／林艾融臉書）

《NOWNEWS今日新聞》幫讀者掌握今（18）日熱門娛樂話題搶先看，周杰倫和老婆昆凌合體歡度結婚11周年，與親友辦派對玩得不亦樂乎，被粉絲形容是「幸福的具象化」；邊荷律奔喪回台，分享黑白父女合照，感性地說，相信父親現在一定很幸福；艾融拍攝短影音送福利，她穿貼身旗袍跳舞，身材曲線一覽無餘，讓粉絲一飽眼福。周杰倫（周董）日前輸掉澳網表演賽，愛妻昆凌才說「當你踏上舞台面對挑戰的那一刻，你已經是贏家了」，昨天夫妻倆再度放閃，同框慶祝結婚11周年「鋼婚」，以及周董47歲生日，粉絲形容這對人生勝利組，「幸福的具象化！」韓籍PS女神邊荷律日前接到爸爸身故的噩耗，火速飛回韓國奔喪，原以為處理完後事即可返台工作，但媽媽因為打擊太大病倒，身為獨生女的她必須留下來照顧，直到昨天才趕回台灣。邊荷律深夜貼出一張和父親的黑白合照，發文表示爸爸生前看到她上台灣的電視新聞頻道，覺得很幸福，「我的爸爸現在一定很幸福。都是因為你們（粉絲）。我愛你們，謝謝你們。」「中職最正MC」林艾融擁有水漾微笑眼、32D極致三圍，曾經是LamiGirls、味全龍啦啦隊女孩，近年回歸樂天桃猿隊擔任主持人，並成為台啤電豹女一員，偶爾接綜藝主持及通告。艾融昨天分享一支短影音，她穿紅色合身旗袍跳手勢舞，凹凸有致的身材曲線畢露，粉絲大呼：「壞透了啦！怎麼可以這麼好看！」