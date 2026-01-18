女星洪詩2023年與演員李運慶登記結婚，近日有網友翻出李運慶的哥哥李運泰在去年時，發文感謝洪詩盡心盡力照顧失智的公公，然而貼文卻引來兩派網友論戰，部分酸民更留言「好可怕現在才知道洪詩嫁的這麼慘」、「真是錯嫁了」；對此，李運慶也親自回覆：「你可以講觀點，不過錯嫁了，是你嫁嗎？」夫妻倆也提到起初未請看護是因巴氏量表還沒申請下來，所以沒辦法進行，成功申請後，就立刻請了看護，如今已有一個很好的看護。
洪詩遭酸「錯嫁了」李運慶15字反擊
李運慶的哥哥李運泰去年發文感謝洪詩，多年來一起照顧失智的爸爸，幫忙把屎把尿、按摩，沒想到貼文卻引來網友熱議，有人誇洪詩孝順，但也有人質疑一家人把她當看護，紛紛跑到李運慶的貼文下留言：「老婆顧小孩已經很累了，讓你老婆吃這種苦 真是錯嫁了⋯」、「準備跌落神壇，你讓你太太這樣顧你爸爸，然後你跑去拍戲？」、「可憐的洪詩」。
洪詩爆替失智公公把屎把尿 發文還原真相
另外，洪詩今則發文還原真相，表示只是在自己能力範圍內，去幫助一位長者，除了家人輪流照顧公公，洪詩有澄清並未「把屎把尿」，除了幫公公按摩腳，其他身體擦拭、更換尿布都是老公在做，兄弟倆也都很辛苦。
至於，有人說為什麼不請看護？洪詩解釋因為當時的巴氏量表還沒申請下來，所以沒辦法進行，巴氏量表申請成功後，就立刻請看護了，家裡一直都有看護協助照顧公公。大家這段時間彼此配合、分工，對於外界將她公婆家形容成很恐怖的樣子，洪詩也心疼說：「我覺得這是很不公平的。」
資料來源：洪詩IG
另外，洪詩今則發文還原真相，表示只是在自己能力範圍內，去幫助一位長者，除了家人輪流照顧公公，洪詩有澄清並未「把屎把尿」，除了幫公公按摩腳，其他身體擦拭、更換尿布都是老公在做，兄弟倆也都很辛苦。
