樂天桃猿35歲老將陳冠宇，過去曾3度出征世界12強大賽、2度WBC世界棒球經典賽，今年的第6屆WBC，陳冠宇也不會缺席。陳冠宇今（18）日出席品牌活動，被問到關於經典賽的參賽決定，陳冠宇表示，「這個我比較想在球場再講，等到報到後再一併說明。」他直言，既然決定參賽，就會全力以赴，希望最後能順利入選30人名單。陳冠宇說，休賽季持續訓練，「讓自己準備好，既然已經決定說要去（國家隊），當然一定要盡全力去準備嘛。」他指出，參賽並不是為了誰而決定去打，「希望這會是我人生中一個很完美的回憶。」陳冠宇表示，面對經典賽就是全力以赴，「我知道隊調整來說，不是一件很簡單的事情，希望可以不影響到接下來的賽季，畢竟對身體狀況在這部分是比較不穩定。」若最終入選30人名單，陳冠宇將是台灣史上首次打3屆12強（2015、2019、2024）與3屆經典賽（2017、2023、2026）的球員。「希望啦，可以跟學弟們一起進入到正選名單，因為自己也沒有很確定是正選，就是收到通知去那邊調整。真的來不及，教練就會有他們的標準去（取捨），目前都還沒有定論。」陳冠宇說道。陳冠宇過去效力日職時期，曾與日本隊頭號球星大谷翔平有過4打席的對戰經驗，雖然被敲出1安，但也送出1次三振，對戰被打擊率2成50。被問到是否會期待再度對決大谷，陳冠宇直言現在講這個都太早。「老實說，我自己身體狀況還在調整中。因為目前就是持續自主訓練，把自己身體準備好，既然參加（集訓）當然就是要把最好的表現表現出來。」陳冠宇期盼身體盡快趕上進度，「學弟都很厲害，希望能從他們身上學到新的東西，以及年輕與活力。」