我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月5日點燃戰火，中華隊目前正於國家運動訓練中心備戰，不過現階段參與集訓的16位投手中僅王彥程、陳冠宇是左投，讓外界擔憂左投不足的問題。前旅美好手陳偉殷今（18）日於社群發布影片，與「不死鳥」郭泓志一同熱身傳接球，陳偉殷說，「聽說WBC中華隊缺左手，我要來熱身一下。」郭泓志則開玩笑表示，「中華隊需要我們是不是？『沒空』！」陳偉殷今日在社群發布影片，片中他拿著手套，「聽說WBC中華隊缺左手，我要來熱身一下。」而陳偉殷的熱身對象，正是另一位前旅美強投「小小郭」郭泓志。2人在熱身後，郭泓志說，「中華隊需要我們是不是？『沒空』！」網友也在影片下方留言，「請2位到中華隊報到」、「這畫面太美」、「想看克蕭交手陳偉殷」、「我們牛棚缺左投」事實上陳偉殷與郭泓志早就是中華隊的一員，去年陳偉殷宣布退休後，隨即受邀加入中華隊後勤、情蒐小組，而郭泓志也在其中，2人定期赴美觀察旅美小將球季動態，更一同拜會卡洛爾（Corbin Carroll）、隆恩（Jonathon Long）2位台、美混血球員。中華隊日前於國訓中心展開第一階段集訓，共有32位選手參與訓練，攤開目前已知的投手陣容，僅韓華鷹王彥程、樂天桃猿陳冠宇為左投，其餘清一色為右投手，外界也擔憂本屆賽事左投不足的問題。中華隊總教練曾豪駒日前受訪時坦言，這確實是現況，但仍展現對投手群的信心。曾總強調，在教練團的調度思維中，左右投並非絕對關鍵，「不管是左投還是右投，只要你能壓制，只要你敢在場上面對所有的狀況，那就是我們需要的投手。」雖然現階段僅2為左投，若旅美組的林昱珉、林維恩能順利參賽，將替中華隊緩解「左投荒」。