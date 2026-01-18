我是廣告 請繼續往下閱讀

統一7-ELEVEn獅投手郭俊麟去年底邀請昔日西武獅隊友平良海馬來台相聚，除了帶好友逛夜市，還一起自助訓練，平良回日本後，也將這趟來台之旅剪成Vlog，引發球迷熱議。郭俊麟日前受訪時透露，原本計畫要帶平良去九份走走，但礙於時間不多，最後只能去夜市吃吃喝喝，郭俊麟也從平良身上學到不少訓練方法，覺得效果不錯，若年底有機會，可能前往石垣島與平良一同訓練。現年33歲的郭俊麟，2014年加盟西武獅隊，2019年結束旅日生涯，共在一軍累積5勝11敗，生涯防禦率5.92。26歲的平良海馬則是2017年選秀第4輪入團，目前是西武隊終結者，2人曾當過2年隊友，也因此建立好交情。郭俊麟透露，其實在2019年左右，平良就有機會來台灣找他，「他本來有機會來打冬盟，那一年他剛上一軍，後來球隊為了保護他，就沒有讓他來。」郭俊麟說，平良這幾年也想過來台灣，但季末會赴美自主訓練，時間上不容易排開，一直到去年底，2人才終於約成功。郭俊麟表示，去年季末赴日本旅遊順便與平良約吃飯，2人也約好在台碰面的時間，「大概在他來台前2週，他那時在美國自主訓練，跟我說確定會來台灣，但要買機票時發現沒航班，只能往後一天，所以來台從3天縮減成2天。」郭俊麟透露，原本計劃要帶平良去九份、逛夜市，但因為行程所短，只能去夜市吃吃喝喝，其餘時間就是一起訓練。郭俊麟說，平良的訓練菜單真的滿不一樣，「他帶我做的東西，像柔軟度，可能跟以往我在日本，甚至回來台灣後的訓練不太一樣，我覺得很不錯，所以目前有在維持。」而重量方面，平良也有自己的一套訓練方式，「要怎麼做才會達到效果，都是跟投球有關的，或是我本身哪個點比較弱，他有帶我做一些幫助我的練習，可以更保護身體。」雖然僅有1天相處時間，郭俊麟卻相當滿足，「去年底一起練完後，他後續有問我今年球季的規劃，問我要不要跟他回一趟石垣島，一起做訓練，他本身有聘請訓練師、防護員，一起練應該會幫助滿大。」