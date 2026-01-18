我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼濱崎步突在今日狂PO文洗版，秀出去年在上海的無人演唱會現場影片。（圖／濱崎步IG@a.you）

日本天后濱崎步去年12月29日原定在中國上海開唱，但不料卻因中日關係急凍，在演出前一天被臨時通知取消，她最終選擇在空無一人的場館完成整場演出，成為全球熱議焦點。不過之後卻有中國部分媒體稱「無人演唱會是造假」，表示只是彩排畫面，讓濱崎步本人及周邊工作人員，都發文反駁。然而事隔近2個月，濱崎步似乎還沒消氣，在今（18）日於IG限時動態連發多篇動態洗版，質問「你覺得這看起來像彩排嗎？」濱崎步去年上海場演唱會臨時被取消，她只好表演了一場無人演唱會，但卻被中國媒體說是彩排，她雖然一開始用溫柔語氣反駁，但事隔近2個月似乎還沒消氣，她先透露自己跟工作人員因為知道香港火災事故，所以沒有穿紅色，也取消火花特效。接著濱崎步表示不會去探究原因，「起因、或是如何發生？我不知道，我只知道我親眼所見，和我內心的感受」。濱崎步也提到當天的無人表演，並PO出舞台表演照，「最令人動容的是，台上沒有人放棄，這看起來像是彩排嗎？」濱崎步感謝舞者、樂團、合唱團的付出，「儘管面臨困難，他們依然為我們帶來了一場精采絕倫、充滿力量的演出。即使在演出後半段令人精疲力盡的時刻，舞者們依然保持同樣的熱情奔跑」。濱崎步也感謝所有工作人員，並直呼：「如果不怕被誤解地說，我認為這是我演藝生涯中最精彩的現場表演之一」。濱崎步團隊在去年12月29日開唱前24小時，突然接到「不可抗力因素」通知，主辦方要求取消演出。當時該場地舞台已耗時5天搭建完工，燈光、特效、彩帶機以及14000個座位全待命，只差觀眾入場。儘管主辦單位無奈宣布取消，濱崎步與日本、中國共200位工作人員仍堅持把準備完成的舞台留下一次完整紀錄，因此決定「照常開演」並全程錄影，用最投入的狀態去對著14000個空位演唱，讓粉絲大受感動。