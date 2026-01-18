我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統一獅投手郭俊麟春訓前與運科投手教練曾浩哲一同訓練，近期得到不錯的狀態。（圖／統一獅提供）

統一7-ELEVEn獅投手郭俊麟去年賽季僅在一軍出賽10場，防禦率高達9.62，是他返台後最差的一個球季，郭俊麟日前受訪時坦言，去年很「複雜」，在反覆的受傷、調整不理想中度過。春訓前，郭俊麟開始跟著運科投手教練曾浩哲訓練，盼能找回好的投球感覺，本季目標「保持健康」，「有（身體）穩定才有辦法去設定局數，不一定要投什麼位置，只要有機會在上面比賽。現在的想法就是希望先往這個方向去走，然後再來等成果。」現年33歲的郭俊麟，在2024年12強賽助中華隊奪冠，原以為去年球季能趁勢投出好成績，卻事與願違，季前春訓不慎拉傷腳，季中又因調整不理想被降至二軍，雖然在季後賽登板，卻又再次拉傷腳，黯然結束去年球季，總計出賽10場（7場先發），吞下5敗、防禦率9.62。由於去年在季後賽拉傷腳，郭俊麟秋訓期間能做的訓練有限，休賽季維持自主訓練，春訓前則隨著獅隊運科投手教練曾浩哲做調整，「大概在12月左右，跟浩哲教練討論以投球的東西為主，因為教練其實很常『滿堂』，大家都在找他，加上當時不確定平良海馬會不會來台，我怕約浩哲教練的課程後臨時不能去，翹課會對教練不好意思。」因此在開訓前，郭俊麟以自主訓練為主，1月初開始向曾浩哲報到，並開始進行投球上修正，「看這個月可不可以讓自己的身體、投球的方式找到好一點的感覺。」郭俊麟坦言，去年球季的表現起伏較大，心裡會處於不安定、負面的感覺，「春訓從傳接球開始，再到牛棚，跟著浩哲教練去改變，我覺得目前練完，是滿舒服的狀態。」郭俊麟表示，現在感覺身體狀況不錯，但仍要進入實戰熱身賽，才能更加確定感受是不是對的，「以目前來說，我覺得方向、影像來看還不錯。就是持續找浩哲教練那邊去努力，看今年可不可以有一個很不錯的內容。」郭俊麟坦言，不敢保證今年賽季能投多好，「畢竟這個聯盟好的投手太多了，我覺得就是『怎麼讓自己在今年可以更穩定』，畢竟年紀處於比較中後半段了，算是蠻尷尬的年紀，每年都是把自己當成最後一年在做。」郭俊麟直言，新賽季就是盡力去做，「不要像是去年想要往下一步時就有受傷，我覺得會比較麻煩一點。」去年賽季，是郭俊麟返台後，最「複雜」的一季，「除了2017年經典賽後報銷那年，去年賽季最複雜，從春訓腳不舒服，開季前又拉傷，後面調整不理想，季後賽尾聲又拉傷，現在只希望『身體能穩定』，不要再有更多不好的東西，讓自己投球穩定為主。」對於新賽季的目標，郭俊麟相當明確，就是保持健康的身體，「有（身體）穩定才有辦法去設定局數，不一定要投什麼位置，只要有機會在上面比賽。現在的想法就是希望先往這個方向去走，然後再來等成果。」