效力於美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）亞特蘭大勇士隊的韓國明星游擊手金河成，傳出令球迷震驚的傷情。勇士隊於今（19）日宣布，金河成已在亞特蘭大順利完成右手中指韌帶重建手術，預計將缺陣4至5個月。這意味著金河成不僅趕不上大聯盟新賽季開幕，也正式宣告無緣參加今年3月舉行的第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）。根據勇士隊官方消息，金河成的傷勢是在休賽季回到韓國期間，因行走在冰封的路面上不慎滑倒，導致右手中指腱斷裂。他在18日接受了知名權威醫師加里·羅里（Dr. Gary Lourie）的執刀治療。勇士隊球團表示，金河成原本預期能成為本季內野核心，但突如其來的嚴重傷勢，最快可能要到今年6月或7月才能重返賽場。金河成的退賽對目標重振旗鼓的韓國國家隊無疑是毀滅性的打擊。身為目前僅有的4位現役韓國大聯盟打者之一，金河成本被賦予領導內野守備與火力的重任。雪上加霜的是，近期剛與教士隊（Padres）簽約的另一名大聯盟好手宋成文（Song Sung-mun），也於日前在打擊練習中傷及側腹肌（內腹斜筋），預計需休養至少4周。隨著兩名大聯盟級內野戰力相繼出現傷情，韓國隊由柳志炫（Ryu Ji-hyun）領軍的防線已面臨嚴峻的重組挑戰。韓國隊在本屆 WBC 首輪與日本隊同組，原定於3月7日在東京巨蛋進行備受矚目的日韓大戰。隨著金河成確定缺席，韓國隊原本倚賴的「大聯盟級防線」宣告瓦解。目前韓國代表隊正於塞班島進行首波集訓，試圖擺脫連續三屆經典賽第一輪出局的恥辱，但傷兵問題已讓教練團的策略規劃面臨全面修正。