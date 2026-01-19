我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）明星內野手貝茲（Mookie Betts），近日在接受美媒採訪時透露自己的生涯規劃。現年33歲的他明確表示，計畫在40歲時引退，2023年他和道奇隊合約到期，屆時希望將生活的重心轉向家庭，陪伴孩子度過成長的重要時刻。貝茲是在參加由前職業摔角明星約翰·希南（John Cena）主持的節目《What Drives You》第二季中透露這項心聲。貝茲感性地表示：「到了2032年，我已經40歲了，我的女兒分別是14歲與15歲，兒子則是10歲。我的父母當初總是陪伴在身邊支持我，我也希望為我的孩子們做同樣的事。」這項表態顯示出這位明星球員對於職業生涯終點的清晰規劃。貝茲認為，在合約屆滿時選擇轉身離開，是為了補償因長年征戰大聯盟賽場所犧牲的親子時光，展現出他極其重視家庭的一面。貝茲於2014年在波士頓紅襪隊（Red Sox）展開大聯盟生涯，並在2018年勇奪美聯 MVP。他在2020年2月轉戰道奇隊後，隨即於同年7月簽下了一份長達12年、總額高達3.65億美元（當時約合576億日圓）的史詩級延長合約。這份合約將在2032年正式走完。截至上個賽季（2025年），貝茲在大聯盟通算已出賽1531場，打擊率.290，並擊出291支全壘打與913分打點。此外，他生涯曾7度獲得銀棒獎、6度獲得金手套獎，是當代全能型球員的代表人物。雖然貝茲已預告了退休時程，但距離2032年仍有約7個賽季。作為道奇「MVP 連線」的重要核心，貝茲目前的狀態依然維持巔峰，除了協助大谷翔平與弗里曼（Freddie Freeman）鞏固打線優勢，他靈活的守備位置與高水準的擊球穩定度，仍是道奇隊力爭連霸不可或缺的力量。