▲林俊傑曾先後帶曾聖媛（上框）、七七（下框）去幫媽媽慶生，與曾聖媛的貼臉合照（右圖）則是2023年拍的。（圖／微博＠吃瓜姐妹）

▲▼曾聖媛的帳號為「mida77777」，她在Threads曾用6個嘔吐符號發文，還爆料前男友是PUA高手。（圖／曾聖媛IG、Threads@mida77777）

歌王林俊傑去年12月29日才認愛小他約20歲的網紅女友七七，結果前緋聞女友曾聖媛疑似看不下去，跳出來怒罵：「真是受夠了劈腿仔官宣」，還配上嘔吐符號，讓網友好奇起兩人的關係。現在更有在微博瘋傳，拍照時間顯示為2023年3月，而林俊傑與七七認識的時間也同樣始於2023年，前後任交往時間線是否重疊，成為外界關注焦點。網紅直播主曾聖媛被挖出疑為林俊傑前女友，根據微博娛樂博主「吃瓜姐妹」統整的資訊，2019年時，曾聖媛也曾陪林俊傑幫林媽媽慶生，一直到2023年3月，兩人都持續有互動；這張被外流的親密貼臉合照，正是2023年在台北市大安區拍的，林俊傑與曾聖媛同時看相鏡頭，臉上洋溢笑容，氣氛很甜蜜，感覺當時應該還在交往中。但2024年初開始，林俊傑似乎就變心了，改與七七曖昧，被人目擊在東京等地旅遊。林俊傑隨後在去年12月正式官宣與七七的戀情，公開的照片也是林媽媽的慶生宴合照，這讓網友忍不住調侃，「林媽媽是什麼打卡景點嗎？」、「不知道是不是每一任都陪林媽吹過蠟燭」。網友也因此好奇，林俊傑與曾聖媛、七七交往的時間軸是否有重疊？否則曾聖媛為何會連用6個嘔吐貼圖罵他劈腿仔？甚至還曾在Threads留言說自己的前男友是PUA高手，曾威脅她：「」，針對林俊傑與曾聖媛的關係，林俊傑公司先前就曾回應，兩人是「平台介紹認識的朋友」，否認交往。林俊傑去年底也曾在IG寫下長文，表示自己遭人有組織、有預謀的抹黑，似乎在間接澄清戀情爭議。