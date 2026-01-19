歌王林俊傑去年12月29日才認愛小他約20歲的網紅女友七七，結果前緋聞女友曾聖媛疑似看不下去，跳出來怒罵：「真是受夠了劈腿仔官宣」，還配上嘔吐符號，讓網友好奇起兩人的關係。現在更有曾聖媛與林俊傑的貼臉合照在微博瘋傳，拍照時間顯示為2023年3月，而林俊傑與七七認識的時間也同樣始於2023年，前後任交往時間線是否重疊，成為外界關注焦點。
林俊傑貼臉曾聖媛合照被挖出 到2023年還有互動
網紅直播主曾聖媛被挖出疑為林俊傑前女友，根據微博娛樂博主「吃瓜姐妹」統整的資訊，2019年時，曾聖媛也曾陪林俊傑幫林媽媽慶生，一直到2023年3月，兩人都持續有互動；這張被外流的親密貼臉合照，正是2023年在台北市大安區拍的，林俊傑與曾聖媛同時看相鏡頭，臉上洋溢笑容，氣氛很甜蜜，感覺當時應該還在交往中。
林俊傑去年底認愛七七 2024年初就被拍到約會
但2024年初開始，林俊傑似乎就變心了，改與七七曖昧，被人目擊在東京等地旅遊。林俊傑隨後在去年12月正式官宣與七七的戀情，公開的照片也是林媽媽的慶生宴合照，這讓網友忍不住調侃，「林媽媽是什麼打卡景點嗎？」、「不知道是不是每一任都陪林媽吹過蠟燭」。
曾聖媛疑暗諷林俊傑劈腿、擅長PUA 公司發聲了
網友也因此好奇，林俊傑與曾聖媛、七七交往的時間軸是否有重疊？否則曾聖媛為何會連用6個嘔吐貼圖罵他劈腿仔？甚至還曾在Threads留言說自己的前男友是PUA高手，曾威脅她：「如果去爆料，看還有哪個男的會要你」，
針對林俊傑與曾聖媛的關係，林俊傑公司先前就曾回應，兩人是「平台介紹認識的朋友」，否認交往。林俊傑去年底也曾在IG寫下長文，表示自己遭人有組織、有預謀的抹黑，似乎在間接澄清戀情爭議。
資料來源：微博 、曾聖媛Threads
