▲楊貴媚在《Bad Girl》的黑道夫人造型帥氣也有氣勢。（圖／記者蘇詠智攝）

▲張懷秋（右）在《Bad Girl》中扮演有霸總味道的黑幫公子，陳孟琪（左）則演名校出身的財經高材生，為了愛他走入江湖。（圖／記者蘇詠智攝）

▲吳念軒在《Bad Girl》成了「武力擔當」，扮演黑幫打手。（圖／記者蘇詠智攝）

《角頭》團隊最新電影《Bad Girl》正如火如荼拍攝中，楊貴媚化身黑道夫人，要想辦法幫助兒子張懷秋讓旗下的事業全部洗白、退出打打殺殺的生活。她笑言：「以前總覺得兄弟背後應該有喬事的女人，『角頭』系列都沒有，有點不平衡，現在平衡了。」懷秋要和張鈞甯旗下的正妹新人陳孟琪演愛情對手戲，還要親吻，問他們緊不緊張？兩人都表示蠻期待的。已成為近年國片最強賣座招牌的《角頭》系列，監製張威縯其實一直在思考怎麼樣開拓不一樣的新路線，標榜《Bad Girl》會是全新樣貌，雖然還是黑社會，卻和《角頭》不一樣，坦言：「這次不要再是限制級了。」懷秋演黑社會的少爺，卻宛如浪漫故事中的霸道總裁，陳孟琪則是有碩士學歷的名校財經高材生，愛他愛到甘心走進江湖，加上老謀深算的楊貴媚，顯然有不少精彩的發展。楊貴媚在片中的造型帥氣、有魅力，舉手投足充滿大姊風範，她打趣「兒子」和「準媳婦」首度合作就要親親：「這樣不會太快？」她在片中要與《痞子英雄》、《艋舺》唐國忠展開權力鬥爭，另方面又要把準媳婦拉攏進自己的陣營，笑道：「我會一點一點灌輸她、滲透她。」懷秋則笑言：「現代社會風氣不同，女人不壞男人不愛。」陳孟琪首度擔任電影女主角，很感謝前輩們的照顧，因為大家幫忙，讓她越來越進入狀況。她也坦言懷秋私下相當溫暖，跟角色的霸道大不相同，兩人會走「唯美」吻戲，為此還特別一起做功課，讓彼此多認識一點，針對劇本中每場戲的動機再討論，能夠都有很舒服的表演。提到「老闆」張鈞甯，陳孟琪笑言她對旗下藝人都很信賴，只要他們玩得開心就好。之前在《角頭—鬥陣欸》亮相的吳念軒，這次在《Bad Girl》扮演從小和懷秋一起長大、在他身邊的左右手，火爆卻也忠心，被戲稱是「武力擔當」，最妙的是他在拍攝訓練時腳受傷，卻是因為一場和王宣的動作戲，他強調不是「那種動作戲」，是真正的動作戲，王宣笑回：「而且還真的在床上。」王宣扮演陳孟琪的閨密，與懷秋、吳念軒在《角頭》系列是不同情節線沒對到戲，現在終於有機會同台。資深老將李國超這次也加入《Bad Girl》，表示在電視劇裡不能罵的外省黑話都能夠在電影裡罵出來，實在很過癮。張威縯強調，這次和《角頭》最大的不同，是裡面的幫派是外省掛，和《角頭》的本土作風不一樣，值得觀眾拭目以待。