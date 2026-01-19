我是廣告 請繼續往下閱讀

並指著背上的灰熊隊徽刺青表示，那已經清楚說明他想要的是什麼。這番話，被外界解讀為對母隊的公開表態，也是在交易流言甚囂塵上的時刻，替自己定錨立場。

曼菲斯灰熊傷癒復出的賈．，拿下本季NBA美國職籃（National Basketball Association）第18勝。這是莫蘭特自1月2日後首次披掛上陣，外界原本關心他的比賽節奏是否受影響，但實際狀況恰恰相反。莫蘭特切入破壞力依舊，傳導也精準到位，成為灰熊進攻發動機。勝利之後，焦點隨即轉回他近期纏身的交易傳聞。先前在歐洲行期間被問及相關流言時，莫蘭特僅簡短回應會「與傳聞共處」。但在倫敦這場勝利後，他選擇更直接說明立場。當被問到未來與球團的關係走向，莫蘭特直言自己是個非常重視忠誠的人，灰熊在2019年選秀以榜眼籤選進莫蘭特，這名來自莫瑞州立大學（Murray State）的控衛，至今整個NBA生涯都效力於曼菲斯。即便在當今球員流動頻繁的環境下，這樣的情感連結仍具象徵意義。不過，表態並不代表塵埃落定。聯盟消息指出，灰熊確實「願意傾聽」關於莫蘭特的報價，這也讓他的長期去向仍存變數。近年來，傷勢與場外事件限制了莫蘭特的出賽穩定度，從純籃球角度評估，管理層是否選擇重新配置資產，仍有討論空間。但只要莫蘭特保持健康、專注比賽，他瞬間瓦解防線的能力依舊是聯盟頂級。