▲A-Lin受邀參與慈善演唱會，在場上重現台東跨年演唱會最熱門的「娜魯One」哏。（圖／喬山健康科技提供）

「天生歌姬」A-Lin日前在台北大巨蛋開唱，以深情嗓音征服全場，同時重現近期超夯的「娜魯One」哏！她在喬山健康科技50週年感恩慈善演唱會上，與主持人陳漢典、Lulu黃路梓茵一搭一唱，即興將「喬山」融入 Rap 歌詞中。唱出「娜魯灣喬山」，機智地從「娜魯One」變成「喬山One、Two、Three」，一路數到「Seven Eleven」，超有哏的即興發揮，重現台東跨年演唱會的熱烈景況，讓現場3萬5千名觀眾的笑聲與尖叫，成為整晚最歡樂的高潮橋段，連球后戴資穎都是座上賓。A-Lin因為在2025最後一天跨年夜的即興主持，人氣爆棚，圈粉無數，日前她受邀到大巨蛋演唱，觀眾除了可欣賞她的歌藝，還能再次看見她搞笑的一面。特別是和剛新婚不久的主持人陳漢典、Lulu夫妻檔搭配，現場將「娜魯One」變成邀請單位的「喬山One」，還搭配舞蹈動作，真的很有哏。除了台上嗨翻，台下更是星光熠熠，羽球世界球后戴資穎也化身小粉絲親臨現場朝聖。學生時期曾是羽球校隊的A-Lin，得知小戴在台下後直呼很感動，會後也與小戴合照，大讚她是世界之光。站上大巨蛋舞台的A-Lin難掩興奮，開心許願：「希望很快可以在大巨蛋辦自己的個唱。」她也透露出道20週年的《歌跡Journey》世界巡迴演唱會，本月24日將在中國佛山站登場，隨後巡迴至廈門、上海，期盼歌迷能細細品味她的作品。這場由健康科技品牌舉辦的演唱會，締造了首場由企業在大巨蛋包場舉辦超大型演唱會的紀錄。除了A-Lin，還有張信哲、周興哲、盧廣仲、玖壹壹、告五人及日本歌姬夏川里美，眾星雲集，都是實力派歌手。演唱會由日本療癒歌姬夏川里美揭開序幕，在管弦樂團伴奏下演唱名曲〈涙そうそう〉（淚光閃閃）。夏川里美也超親切，以字正腔圓的「搭給厚」（大家好）、「呷飽沒」問候台灣觀眾，更在主持人引導下，對著舞台邊的跑步機做慢跑狀頻送飛吻，可愛模樣萌翻全場。告五人演唱經典歌曲〈給你一瓶魔法藥水〉，引發萬人燈海合唱，玖壹壹將大巨蛋變身派對現場，洋蔥踩器材唱歌、健志登上跑步機開跑，嗨翻全場。盧廣仲演唱〈刻在我心底的名字〉，溫暖人心；周興哲則接棒情歌主線，笑說在大巨蛋唱得太過癮「上癮了！」，並主動與台下粉絲自拍互動。壓軸登場的「情歌王子」張信哲，首度站上台北大巨蛋舞台，帶來〈信仰〉、〈過火〉、〈愛如潮水〉經典金曲，全場大合唱，被視為替全新巡演暖身。演出結束後，3萬5千人的熱情安可聲，讓張信哲位觀眾加碼：「可以可以！我們有準備很多歌！」最後演唱了〈難以抗拒你容顏〉，為演唱會畫下愛與溫暖的句點。