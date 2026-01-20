我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在台東跨年演唱會之後，觀眾都發現A-Lin（中）除了是歌后，而且還是有綜藝魂的主持人。（圖／喬山健康科技提供）

有A-Lin在的地方就有歡樂！日前她受邀擔任健康科技品牌慈善演唱會的演出嘉賓，在大巨蛋開唱，以歌聲震撼全場。此外，A-Lin最近在台東跨年演唱會因即興主持功力而人氣爆棚，她也不忘幽默地大開主持人陳漢典與Lulu黃路梓茵玩笑，自嘲：「我知道你們很害怕我搶你們的工作。」讓兩位金鐘主持人當場笑翻，也逗得台下3萬5千名觀眾樂不可支。A-Lin身穿華服登場，氣勢十足演唱〈Romadiw〉、〈大大的擁抱〉快歌瞬間炒熱氣氛。在與主持人互動環節時，她有超強綜藝感，先是開玩笑說自己太會講話，讓陳漢典和 Lulu備感威脅，深怕飯碗不保。接著話鋒一轉，A-Lin一臉正經地強調自己為了這場大巨蛋演出非常自律：「我今天要跟大家報告，我這次演出前完全沒喝酒。」此話一出，兩位主持人露出不置可否的表情，A-Lin隨即心虛改口笑說：「大概只有喝2口。」更好笑的是，雖然她嘴巴上說「2口」，手卻不自覺地比出了「6」的手勢，露出兩根手指頭，讓全場笑翻和納悶，究竟是喝了2杯還是6杯，超級有哏。除了自爆微醺疑雲，A-Lin還在台上玩開了，重現在台東跨年演唱會上爆紅的「娜魯One」迷因。她即興發揮，把主辦單位名稱「喬山」取代原本的唱詞「娜魯」，一樣從One、Two數到Seven Eleven，一旁的陳漢典、Lulu也反應神速地跟上。當晚A-Lin不只有搞笑，一開口演唱〈失戀無罪〉、〈有一種悲傷〉招牌情歌時，依舊切換深情模式，讓大巨蛋瞬間變成萬人KTV。當晚台下觀眾還有羽球天后戴資穎，A-Lin得知小戴在台下後直呼感動，因她自己也曾是學校裡的羽球校隊選手，她大讚小戴是台灣之光，會後也和她合影，留下溫馨的一瞬間。