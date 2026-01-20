我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李運慶（左）再發聲否認孝道外包，並表示娶到洪詩（右）是自己運氣好。（圖／李運慶好=你運氣好FB）

《NOWNEWS今日新聞》幫讀者掌握今（20）日熱門娛樂話題搶先看，陳冠希消失在螢光幕前多年後，常常被捕捉到近況，近日又被拍到與妻女在美國洛杉磯參加婚禮，留起八字鬍的他，竟被說撞臉「毛利小五郎」；李運慶爆出孝道外包、把妻子洪詩當免費看護等爭議後，昨日再度發聲否認，並認為能娶到洪詩是自己運氣好；NCT前成員Lucas在被爆出私生活爭議後，首度合體NCT，還在經紀人婚禮合照，現場照曝光後火速引發熱議。45歲香港藝人陳冠希已多年未在螢光幕前活躍，專注於家庭生活與個人事業，偶爾才在社群平台曬出近況。而近日他被捕捉與家人現身美國洛杉磯參加婚禮，只見穿著西裝的他臉上留起八字鬍後，竟撞臉動漫角色，讓粉絲狂喊：「這不是在《名偵探柯南》中沉睡的毛利小五郎嗎？」還有粉絲直接玩起P圖。男星李運慶近日因哥哥李運泰去年發文，大讚洪詩為公公把屎把尿而遭到炎上，遭酸是孝道外包，3人都紛紛出面發聲後，昨（19）日晚間，李運慶再度發文澄清，他強調全家人都有一起照顧爸爸，並表示照顧失智長者不是請了看護就沒事，還必須要有家人陪伴。李運慶最後也感謝妻子洪詩的付出，自嘲表示：「洪詩能不能嫁的更好？一定可以，因為她真的太好了」，表示是自己運氣好才能娶到洪詩。韓國男團NCT前成員Lucas（黃旭熙）在2021年爆出私生活爭議後，形象受到重創而宣布退團，改以solo歌手身分活動。而18日，他被捕捉在退團後首度合體NCT團員，參加NCT經紀人的婚禮，他前團體威神V成員也都現身，還在和新人拍照環節久違同框團員，雖然未捕捉有直接互動，但依然引發熱議，現場照直接被瘋傳。