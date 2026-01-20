我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洪詩（左）因大伯李運泰的感謝文，而讓粉絲心疼，怒批婆家把她當看護。（圖／洪詩IG@angelhong）

男星李運慶近日因哥哥李運泰去年發文，大讚洪詩為公公把屎把尿而遭到炎上，遭酸是孝道外包，3人都紛紛出面發聲後，昨（19）日晚間，李運慶再度發文澄清，他強調全家人都有一起照顧爸爸，並表示照顧失智長者不是請了看護就沒事，還必須要有家人陪伴。李運慶最後也感謝妻子洪詩的付出，自嘲表示：「洪詩能不能嫁的更好？一定可以，因為她真的太好了」，表示是自己運氣好才能娶到洪詩。李運慶昨日再度發文，澄清日前傳出的孝道外包，他表示因為全家都是第一次做照顧者，一起學習，包含哥哥、嫂嫂、媽媽甚至岳父岳母都給予很多愛跟支援。他也提到妻子洪詩，「不管是還沒結婚前就陪我照顧爸爸，或是明知道婚後要照顧失智的爸爸，仍然願意跟我結婚的她；以及非常辛苦的懷胎十月生下這世界上最可愛的兩個寶貝」，並強調自己絕對沒有把對方付出當理所當然，感性告白「她是我最珍惜的人」。李運慶也霸氣護妻，點出網路上有人留下過分負評，「『她一定是在沒有愛的家庭長大，才會這樣委屈犧牲』，才不是！正因爲她在一個充滿愛的家庭以及家族長大，『所以她懂得去分享愛』，我很感謝她能把這份愛帶進這個家庭」。最後他也自嘲表示洪詩一定可以嫁得更好，「因為她真的太好了，能和她一起共組家庭，攜手相伴，的確是我運氣好」。除此之外，李運慶也透露在父親摔倒期間，都有申請喘息服務，只是中間陸續有狀況所以換人，沒有看護的時間不長，但他也強調：「照顧失智長者並不是請了看護就沒事了，照顧者家屬的陪伴對於失智長者的病情延緩，佔了非常重要的角色，所以我們全家人都會陪伴爸爸聊天、運動、出門散步走走」。李運慶表示照顧父親是自己跟哥哥應盡的孝道，「我們從來沒有怠惰，也沒有把我該負的責任、該做的事情，讓太太去承擔」，並透露一直很感謝妻子願意付出這麼多。李運慶再度發聲護妻、保護家人，也引發高度討論及認同，稱讚他們一家都非常用心、又懂得感恩。