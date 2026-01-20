我是廣告 請繼續往下閱讀

上賽季東西區例行賽龍頭今（20）日狹路相逢，衛冕軍奧克拉荷馬雷霆客場挑戰克里夫蘭騎士。雷霆在當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）連續114場得分「20+」 的穩定輸出，以及長人霍姆格倫（Chet Holmgren）內外開火的帶領下，終場以136：104痛宰騎士，不僅止住前場敗給熱火的頹勢，更鞏固了聯盟第一的寶座。此役雙方皆有核心控衛缺陣，加蘭（Darius Garland）腳趾受傷、威廉姆斯（Jalen Williams）則是腿筋拉傷，改由米契爾（Donovan Mitchell）與SGA直接對位。然而，這場頂尖後衛的對決卻呈現一面倒態勢。亞歷山大展現MVP的身手，全場20投12中，高效率轟下30分、3助攻與2火鍋，將其連續得分20+的紀錄推進至114場，直逼張伯倫（Wilt Chamberlain）的126場紀錄。反觀騎士一哥米契爾今日手感跌入冰點，全場18投僅5中，外線更是慘不忍睹的9投1中，僅得19分。在SGA與多爾特（Luguentz Dort）的窒息防守下，米契爾不僅進攻端迷航，更未能有效組織球隊，成為騎士慘敗的主因之一。在威廉姆斯缺陣期間，霍姆格倫挺身而出成為雷霆進攻端的二把手。他今日三分球5投4中，繳出28分、8籃板、2助攻、2火鍋的全能數據，讓騎士雙塔莫布里（Evan Mobley）與艾倫（Jarrett Allen）在攻守兩端顧此失彼。騎士雖然在第三節一度發動反撲，將落後縮小至12分，但全場高達21次的失誤對比雷霆只有8次成為致命傷。雷霆頻頻利用騎士失誤轉化為快攻得分，第四節開局便打出一波流，將分差擴大至30分以上，讓比賽提早進入垃圾時間。儘管大勝騎士讓雷霆士氣大振，但陣中傷病問題卻令教練團堪憂。除了原有的傷兵外，防守大鎖卡魯索（Alex Caruso）因右腹股溝酸痛中途退賽，長人威廉斯（Jaylin Williams）也因下背部挫傷提前離場，兩人都未再回歸。