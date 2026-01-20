2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於 3 月點燃戰火，各國徵召進度進入白熱化。然而，尋求重返榮耀的古巴隊卻傳出震撼彈，效力於洛杉磯道奇隊的25歲當家外野手帕赫斯（Andy Pages）接受古巴記者卡爾莫納（Yordano Carmona）採訪時親口證實「已婉拒古巴國家隊徵召」。除了考量新賽季的準備外，先前就曾經有外媒報導指出，帕赫斯其實對古巴棒協長期不尊重球員的態度早已深感不滿，因此決定與家鄉球隊劃清界線。
破繭而出成道奇主力 帕赫斯：備戰新賽季
帕赫斯在2024年登上大聯盟後迅速站穩腳跟，上賽季更是迎來生涯年。他整季出賽156場，扛出27發全壘打、貢獻86分打點，打擊率2成72，成為道奇外野不可或缺的強打。儘管去年季後賽手感陷入低潮，但他在中外野的優異守備仍是道奇達成世界大賽二連霸的關鍵功臣。
針對婉拒參賽，古巴記者卡爾莫納（Yordano Carmona）指出，帕赫斯認為自己仍有許多進步空間，「我必須將焦點放在最重要的事情上，為漫長的大聯盟賽季做足準備。」
不滿棒協「雙標」與內鬥 與國家隊近乎決裂
然而，長期追蹤南美棒球的記者馬拉斯（Daniel de Malas）則在1個月前就爆出更深層的內幕。帕赫斯對於古巴棒協近年對現役及退役球員的種種不尊重行為感到憤怒，尤其是棒協過去對叛逃或在美發展球員的排斥與「雙標」政策，讓他決定拒絕進入國家隊名單。
此外，外媒分析指出，帕赫斯與現任古巴總教練梅薩（German Mesa）幾乎沒有聯繫，雙方關係冰冷也是導致他拒戰的主因之一。先前帕赫斯曾因妻子為墨西哥人，一度考慮改批墨西哥戰袍，但目前確定將重心完全放在美職春訓。
分組強敵環伺 古巴晉級之路蒙上陰影
古巴隊在上屆經典賽曾闖進四強，本屆被分在A組，預賽場地在波多黎各的聖胡安。同組對手包括地主波多黎各、強權加拿大，以及實力不容小覷的巴拿馬與哥倫比亞。在失去帕赫斯這名大聯盟的外野強打後，古巴隊的戰力無疑遭到重創，面對多位大聯盟球星坐鎮的A組群雄，晉級之路恐充滿挑戰。
我是廣告 請繼續往下閱讀
帕赫斯在2024年登上大聯盟後迅速站穩腳跟，上賽季更是迎來生涯年。他整季出賽156場，扛出27發全壘打、貢獻86分打點，打擊率2成72，成為道奇外野不可或缺的強打。儘管去年季後賽手感陷入低潮，但他在中外野的優異守備仍是道奇達成世界大賽二連霸的關鍵功臣。
針對婉拒參賽，古巴記者卡爾莫納（Yordano Carmona）指出，帕赫斯認為自己仍有許多進步空間，「我必須將焦點放在最重要的事情上，為漫長的大聯盟賽季做足準備。」
不滿棒協「雙標」與內鬥 與國家隊近乎決裂
然而，長期追蹤南美棒球的記者馬拉斯（Daniel de Malas）則在1個月前就爆出更深層的內幕。帕赫斯對於古巴棒協近年對現役及退役球員的種種不尊重行為感到憤怒，尤其是棒協過去對叛逃或在美發展球員的排斥與「雙標」政策，讓他決定拒絕進入國家隊名單。
此外，外媒分析指出，帕赫斯與現任古巴總教練梅薩（German Mesa）幾乎沒有聯繫，雙方關係冰冷也是導致他拒戰的主因之一。先前帕赫斯曾因妻子為墨西哥人，一度考慮改批墨西哥戰袍，但目前確定將重心完全放在美職春訓。
分組強敵環伺 古巴晉級之路蒙上陰影
古巴隊在上屆經典賽曾闖進四強，本屆被分在A組，預賽場地在波多黎各的聖胡安。同組對手包括地主波多黎各、強權加拿大，以及實力不容小覷的巴拿馬與哥倫比亞。在失去帕赫斯這名大聯盟的外野強打後，古巴隊的戰力無疑遭到重創，面對多位大聯盟球星坐鎮的A組群雄，晉級之路恐充滿挑戰。