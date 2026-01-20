NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人昨（19）日擊敗多倫多暴龍，結束6戰5敗的低潮，依照目前陣容來看，在交易截止日前湖人勢必得補強側翼球員，《Lake Show Life》記者羅文丘克（Svyatoslav Rovenchuk）提出一筆以曼菲斯灰熊後衛莫蘭特（Ja Morant）為核心的三方交易案，而湖人將從中獲取威金斯（Andrew Wiggins）
美媒提出三方交易 莫蘭特為核心
在羅文丘克的構想中，湖人將與灰熊以及邁阿密熱火進行三方交易，「湖人可以透過獲取威金斯，補強他們急需的3D側翼戰力。如果洛杉磯想在交易截止日前全力一搏，威金斯大概已是他們能得到的最佳選項。湖人去年夏天就曾對這名熱火前鋒表達興趣，但當時邁阿密的要價過高，導致交易未能成行。」
在這套假想方案中，三支球隊皆能各取所需。熱火能夠得到一名可嘗試重新激活的明星後衛莫蘭特；灰熊則能從一段逐漸失控的局面中脫身，且僅需承擔短期薪資；湖人則獲得一名能與現有陣容高度契合的關鍵拼圖。
作為目前交易市場上經驗最豐富、且具備攻防兩端影響力的側翼之一，威金斯被視為湖人本季理應全力爭取的目標。自2020年加入勇士後迎來生涯轉折，威金斯證明自己能在高層級競爭中為勝利做出貢獻。
威金斯本季效力熱火，場均能夠繳出15.8分、4.9籃板與1.2抄截，投籃命中率46.6%，三分球命中率高達40.2%，展現穩定的外線火力與防守價值。若湖人希望在接下來的賽季中強化球隊外線投射與側翼防守，威金斯勢必將成為洛城管理層密切關注的焦點。
資料來源：《The Sporting News》
