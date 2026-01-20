我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺今（20）日在主場迎戰猶他爵士，靠著「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）展現驚人的射程與統治力，全場投進本季新高的7記三分球、狂砍33分10籃板，率領馬刺以123：110輕鬆贏球，除了喜迎三連勝，更賞給爵士四連敗。這場勝利不僅讓馬刺報了本季首度對戰輸球的一箭之仇，也讓他們成為西區第2支達成30勝的球隊，穩居西區第二寶座。延續前一場對陣灰狼狂轟39分的火熱狀態，文班亞馬今日再度化身「三分砲塔」。開賽首節他便連續外線得手奠定勝基，上半場更以7成的命中率攻下21分。爵士在下半場試圖加強對文班亞馬的外線防守，但他靈活轉化角色，不僅持續在進攻端施壓，更送出2火鍋並利用防守牽制力為隊友創造空間。文班亞馬全場18投10中，包含三分球12投7中，距離生涯最高紀錄僅差1球。除了爆砍33分，他還交出10籃板、2抄截、2火鍋的成績單，徹底摧毀爵士內線。馬刺能輕鬆取勝，除了文班亞馬的個人秀，後衛群的集體發揮也是關鍵。福克斯（De'Aaron Fox）穩定輸出14分、8助攻並送出4抄截；潛力新星卡斯爾（Stephon Castle）則繳出18分、8助攻的全面成績單。此外，替補登場的菜鳥哈珀（Dylan Harper）也挹注15分，成功填補了主力後衛瓦塞爾（Devin Vassell）缺陣的火力空缺。爵士隊方面，在核心前鋒馬爾卡寧（Lauri Markkanen）因病缺席的情況下，主力後衛喬治（Keyonte George）雖然攻下全場最高的30分，但手感不佳，全場20投僅7中。儘管中鋒努爾基奇（Jusuf Nurkic）繳出20分、9籃板，仍無力阻擋馬刺在第四節一度將領先擴大至24分的猛烈攻勢。馬刺贏球後收下三連勝，並以30勝13敗的戰績緊追龍頭雷霆。相較於去年無緣季後賽，本季由福克斯與文班亞馬領軍的馬刺已脫胎換骨，成為全聯盟最具競爭力的球隊之一。馬刺明日將馬不停蹄飛往休士頓，在「背靠背」的體能考驗下挑戰由杜蘭特（Kevin Durant）領銜的火箭隊。能否在客場克服體能劣勢奪下四連勝，將是檢驗這支年輕勁旅成色的重要指標。