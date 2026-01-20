我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《黑白大廚》一、二季的主廚都現身，還拍下多張合照。（圖／IG@chef.ahn_、IG@lenas.table）

韓國人氣實境秀《黑白大廚：料理階級大戰2》已在13日完結，冠軍由白湯匙代表崔康祿打敗勁敵黑湯匙代表、「料理怪物」的參賽者李河成，成功抱走3億韓幣（約台幣710萬元）的獎金。不過在節目結束後，官方公開大合照，在冠亞軍展開激烈戰爭的他們，竟小鳥依人、看起來超嬌羞地站在一起，直接展現最萌身高差。而當天除了第二季選手外，第一季選手也都到場，幾人PO出大量合照，讓大家都超驚訝他們的好感情。在比賽結束後，官方也公開當天的全體照，不只有打進前7名的主廚們，前來觀賽的遺珠主廚們也都入鏡。只見奪下冠亞軍的兩人竟超親密，大10歲的哥哥崔康祿，直接展現嬌羞模樣，小鳥依人的靠在李河成的肩膀上，兩人不只黑白配，還有最萌身高差，讓大家都忍不住笑翻。另外的亮點就是第一季主廚與第二季主廚的大合體，許多主廚都PO出私下的聚會照，除了有第二季的參賽者善財法師、侯德竹、孫鍾元、鄭鎬泳、法國爸爸、中式料理魔女、釀酒的尹酒母、小猛獸等人外，第一季的「韓國第16代烹飪名匠」安惟鍟、「阿姨無菜單料理一號」 金美玲、「港點女王」鄭智善、「中華料理女神」 朴恩影也都現身，讓外界都驚訝他們的好感情。Netflix在《黑白大廚》第二季結束後，於16日透過官方社群宣布啟動第3季參賽者徵選，因為過去兩季都是主廚個人對決，但第三季將全面升級為「餐廳對決」全新一季將不限制料理類型，每間餐廳可由4名代表主廚組成一隊報名參加，目前在同一間店鋪實際共事、培養默契的主廚們，將賭上自家餐廳的名譽，展開全新的「味道」戰爭。不過個人無法單獨報名，非同一店鋪、僅是朋友或臨時湊隊的組合也不接受報名；若是店名相同但分店不同，則可以合組一隊參賽。《黑白大廚》第三季再度由第一、二季的製作公司Studio Slam金恩智PD與編劇牟恩雪攜手合作，金恩智PD表示：「多虧全球觀眾在第二季以前給予的厚愛，才能製作第三季，真的非常感謝。」並補充說：「第3季將以全新進化的構成與樂趣，努力打造一部能滿足大家對《黑白大廚》期待的作品」。