紐約洋基在自由市場上遲遲沒有大動作，隨著塔克（Kyle Tucker）、比薛特（Bo Bichette）分別與洛杉磯道奇和紐約大都會簽下合約，貝林傑（Cody Bellinger）則成為市場上僅剩的大咖球星，根據MLB分析師鮑登（Jim Bowden）指出，洋基先前提出一份5年，總值1.6億美元（約合新台幣50億）且包含多個跳脫條款的合約，洋基也已表態不會再提出更高的報價，不願為貝林傑捲入競標戰中。
洋基不急著簽下貝林傑 傾向給年輕人機會
鮑登（Jim Bowden）於週一在《Foul Territory》節目中指出，洋基不會像他所形容的大都會一樣，出現「恐慌式轉向」的補強操作。鮑登認為，洋基更可能選擇在下個賽季給年輕球員更多表現機會。不過，鮑登仍然認為貝林傑最終「回鍋洋基的可能性很高」，並透露球團願意在合約中提供一筆可觀的簽約金，以增加吸引力。
洋基補強壓力大 貝林傑反倒握有籌碼
儘管這位前世界大賽冠軍得主的最終決定仍未明朗，但由於洋基目前並無其他頂級自由球員可追逐，某種程度上讓貝林傑握有談判籌碼。然而，隨著洋基方面持續採取強硬立場，也讓外界開始質疑雙方在春訓前簽下合約的可能性。
貝林傑自離開洛杉磯道奇後，曾效力芝加哥小熊，上賽季轉戰洋基。加盟洋基後首個賽季表現亮眼，繳出29支全壘打、打擊率0.272的成績，成為球隊進攻端的重要支柱之一。
資料來源：《The Sporting News》
