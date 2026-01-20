我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歌手吳俊宏（右起）、王瞳、龍千玉、班鐵翔和孟慶，齊聚高雄為受虐兒而唱。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）

台語歌后龍千玉日前現身高雄，參加「台灣愛與希望國際關懷協會」舉辦的年度愛心晚會，為受虐兒而唱。身為人母的她，在台上除了以歌聲撫慰人心，更語重心長地感嘆：「每個孩子都是懷胎十月的心頭肉，疼都來不及了，怎麼會有人下得了毒手？」她坦言每次看到虐童新聞都會哭，不懂大人為何要拿純潔無辜的孩子當出氣筒，呼籲社會大眾以愛的力量撫平傷害，讓受虐兒能擁有溫暖的家。儘管為了備戰4月即將登場的人生首場個唱《男人情女人心》及新專輯《戲夢》，龍千玉近期推掉了海內外十多場商演，甚至連跨年活動都沒接，打算過年期間閉關練唱。但對於公益活動，她堅持愛要及時，第三度力挺該協會。她強調身為公眾人物應取之社會、用之社會，施比受更有福，希望能為無辜的孩子盡一份心力。這場愛心晚會聚集了上千名善心人士，有龍千玉壓軸，還有王瞳、班鐵翔、吳俊宏與孟慶接力熱唱。王瞳帶著已故丈夫艾成的愛繼續前行，她分表示：「守著與艾成對受虐兒的愛，這是我們永恆的連結。」並演唱艾成創作曲〈耶穌〉與〈你的甜蜜〉。同樣身為人父的「小王子」吳俊宏，演唱新歌〈心頭肉〉時表示，他視小孩如命，完全無法想像有人竟能狠心虐童。資深演員班鐵翔則為了義演苦練西班牙語歌曲，希望能承接好友艾成的愛心；音樂才女孟慶而更是連續六年愛心演出零缺席，以歌聲呼籲各界伸出援手。「台灣愛與希望國際關懷協會」由鄧馨庭與田安克博士創辦，長期收容極重度自閉症與殘障兒童。執行長鄧馨庭表示，協會的孩子雖然是小才，但透過每天的努力練習也能發揮大用。目前協會發起「用愛關懷受虐兒少」助養活動，期盼大眾能幫助折翼天使接受醫療復健，重獲新生。