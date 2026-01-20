我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯快艇今（20）日在主場迎戰華盛頓巫師，當家球星哈登（James Harden）儘管此役外線手感盡失，仍靠著犀利的突破與製造犯規的能力，狂砍36分、7籃板與9助攻，不僅創下連續第15個賽季總得分破千的神蹟，「0三分球」也寫下另一項罕見紀錄。快艇終場以110：106驚險擊敗巫師，收下近期最強勢的6連勝，戰績也正式超越灰熊，升至西區第10位。此役哈登寫下了一項罕見紀錄，根據數據統計，這是他職業生涯中「未命中任何三分球」的情況下得分最高的一場比賽，也是他生涯第三次在沒有三分進帳的情況下得分破30大關。哈登全場17投9中，雖然三分球5投0中，但他頻頻撕裂巫師防線衝擊籃框，獲得高達20次罰球並命中18球。此外，哈登本場比賽結束後，本賽季總得分正式突破1000分大關。這也是他連續第 15 個賽季總得分破千，成為NBA歷史上第10位達成此項長青神蹟的傳奇球員。快艇主帥盧（Tyronn Lue）賽後盛讚：「這就是哈登整季為我們做的事，無論對手如何包夾，到了末段他總能帶領我們回家。」在雷納德（Kawhi Leonard）遭遇傷病缺陣期間，快艇的年輕戰力成為連勝關鍵。今日替補登場的米勒（Jordan Miller）砍下 16 分，桑德斯（Kobe Sanders）雖然手感欠佳，但在防守端仍有貢獻。哈登賽後特別點名誇獎這群年輕球員：「隨時做好準備是他們的職責，他們做得超乎預期，這波功勞屬於他們。」比賽讀秒階段戰況膠著，快艇前鋒科林斯（John Collins）展現價值，他在哈登兩罰不中後，奮力將進攻籃板拍向外線，幫助哈登重新拿回球權並再次造成犯規、穩穩兩罰全中，這才徹底鎖定勝局。雖然快艇贏球，但中鋒位置的發揮引發討論。祖巴茨（Ivica Zubac）雖繳出14分、12籃板的數據，但場上表現顯得疲軟且失誤偏多。反觀羅培茲（Brook Lopez）雖然進攻端僅6分進帳，卻靠著4次抄截與1次火鍋在防守端展現強大侵略性。若祖巴茨持續低迷，盧在未來的比賽中可能會給予年輕中鋒尼德豪塞爾（Yanic Konan Niederhäuser）更多表現機會。快艇將帶著6連勝的氣勢，於明（21）日背靠背挑戰芝加哥公牛，力拚將連勝紀錄繼續延伸。