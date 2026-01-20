除了盧卡．唐西奇（Luka Doncic）在明星賽票選中一路領先外，另一個名字同樣引發熱議，那就是布朗尼．詹姆斯（Bronny James）。

NBA明星賽進入倒數階段，投票結果陸續揭曉，洛杉磯湖人自然成為焦點之一。根據美聯社記者提姆．雷諾茲（Tim Reynolds）披露，在球員互投環節中，布朗尼意外獲得2張先發選票，被點名作為湖人代表之一。這個結果讓不少NBA美國職籃（National Basketball Association）球迷感到驚訝，因為同一輪投票中，也只有4名球員把選票投給沙加緬度國王的艾薩克．瓊斯（Isaac Jones），顯示球員選票分布相當零散。布朗尼目前正處於個人生涯的第二個完整NBA賽季，作為勒布朗．詹姆斯（LeBron James）的長子，布朗尼自進入聯盟以來就得到高度關注。上季新秀年，他出賽27場，同樣繳出場均1.5分的數據；而在發展聯盟方面，他本季也曾為南灣湖人出賽6場，場均9.5分、4.7助攻、3.8籃板，展現不同層級的比賽影響力。值得一提的是，布朗尼的名字也曾被點名，可能成為今年明星週末灌籃大賽的討論人選之一，顯示聯盟在話題性與年輕世代曝光上的多重考量。明星賽先發名單已正式公布。西區由唐西奇、史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）、吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、尼可拉．約基奇（Nikola Jokić）與維克多．溫班亞瑪（Victor Wembanyama）擔任先發。東區先發則為傑倫．布朗森（Jalen Brunson）、杰倫．布朗（Jaylen Brown）、泰瑞斯．馬克西（Tyrese Maxey）、凱德．康寧漢（Cade Cunningham）與揚尼斯．安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。