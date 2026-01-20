我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧最近人紅是非多，接連爆出多個傳聞。（圖／李多慧 LeeDahye FB）

韓籍啦啦隊女神李多慧因甜美外貌、親民個性與精湛舞技而有大批粉絲，不料她近日似乎因人紅是非多，先是遭脫口秀演員林妍霏暗指是雙面人，嘲笑口音、又說她私下會罵髒話、抽菸等，讓她無奈出面否認。不料近日又遭爆難搞，且活動價碼高出其他韓籍啦啦隊成員3倍，再度引發熱議。而今年才剛開始，就傳出李多慧有意減少上半年活動，但不是因為謠言，而是想為主演電影《辛亥隧道》的宣傳做準備。李多慧近日人紅是非多，接連爆出多個謠言。據《鏡週刊》報導指出，有公關公司透露李多慧在談工作時非常有原則，不僅規格多、要求也多，甚至報價高於其他韓籍啦啦隊成員近3倍。根據業界人士表示，李多慧單次拍攝報價20萬起跳、業配則是30萬以上，有業界人士指出，同樣預算可請到4到10位的韓籍或台灣的啦啦隊成員，似乎認為李多慧報價過高。除此之外，由於她的工作目前幾乎都由韓國經紀人負責，所以工作對接都是用韓文，對方還會要求先翻譯合作內容，也因此增加了不少行政成本。李多慧在去年9月跨界電影，參演《辛亥隧道》，電影預計在農曆7月上映，據報導指出，李多慧為了配合宣傳行程，在跟公司討論後，決定除了球團工作外，減少上半年的公開活動，希望可以在之後專注於電影的宣傳行程。李多慧之前遭林妍霏暗指會抽菸，還取笑口音等，對此，李多慧也拍影片澄清，「我真的、真的、真的不喜歡抽菸」。她坦言近期看到不少與自己中文表達、聲音語調有關的討論，但也請粉絲不用擔心，因為她目前狀態很好。這番直球澄清，被不少粉絲解讀為對不實揣測的溫柔反擊，也展現她不逃避爭議的態度。除了澄清生活習慣外，李多慧也進一步談到外界對她聲音與說話方式的討論，她表示這段時間讓自己開始用不同角度重新思考語氣與表達方式，並不將批評視為打擊，而是轉化成自我調整與成長的契機，她甚至主動詢問粉絲，是否喜歡她以現在這樣較為低沉的聲調與語氣與大家互動，展現高度誠意。