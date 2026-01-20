NBA美國職籃（National Basketball Association）紐約尼克今（20）日主場迎戰達拉斯獨行俠，獨行俠上半場手感火燙，投進11記三分球，反觀尼克找不到進攻狀態，半場結束獨行俠已取得28分領先，此戰獨行俠克里斯蒂（Max Christie）命中率逼近7成，全場三分球10投8中拿下26分，率領獨行俠終場以114：97擊敗尼克，拿下3連勝的同時也賞給尼克4連敗。
獨行俠手感火燙 尼克狀態低迷
獨行俠首節三分手感火燙，單節投進6記三分球，其中克里斯蒂投進3記三分球，湯普森也貢獻2記，反觀尼克首節三分出手9次全部落空，單節團隊命中率僅37%，首節打完獨行俠31：22領先尼克。
第二節獨行俠依舊維持兇猛火力，單節團隊再投進5記三分球，弗拉格單節拿下11分，馬歇爾（Naji Marshall）同樣拿下11分，獨行俠團隊命中率高達63％，單節打出44：25的攻勢，半場結束獨行俠以75：47分領先尼克。
半場拉開28分差距 尼克下半場難追分
第三節獨行俠手感降溫，單節僅拿下19分，但尼克未能把握住機會追分，團隊單節僅拿下24分，第三節打完獨行俠依舊握有23分領先，末節雖尼克手感稍稍回溫，但無奈差距過大，尼克在比賽剩餘2分鐘時，將主力換下，比賽進入垃圾時間，終場獨行俠就以114：97大勝尼克。
克里斯蒂此戰三分球10投8中，拿下全場最高的26分，馬歇爾貢獻19分、8籃板、4助攻，弗拉格拿下18分、7籃板，湯普森三分球7投4中，貢獻14分、5籃板；尼克方面，唐斯（Karl-Anthony Towns）拿下22分、18籃板，布朗森（Jalen Brunson）同樣拿下22分。
資料來源：《The Sporting News》
我是廣告 請繼續往下閱讀
獨行俠首節三分手感火燙，單節投進6記三分球，其中克里斯蒂投進3記三分球，湯普森也貢獻2記，反觀尼克首節三分出手9次全部落空，單節團隊命中率僅37%，首節打完獨行俠31：22領先尼克。
第二節獨行俠依舊維持兇猛火力，單節團隊再投進5記三分球，弗拉格單節拿下11分，馬歇爾（Naji Marshall）同樣拿下11分，獨行俠團隊命中率高達63％，單節打出44：25的攻勢，半場結束獨行俠以75：47分領先尼克。
半場拉開28分差距 尼克下半場難追分
第三節獨行俠手感降溫，單節僅拿下19分，但尼克未能把握住機會追分，團隊單節僅拿下24分，第三節打完獨行俠依舊握有23分領先，末節雖尼克手感稍稍回溫，但無奈差距過大，尼克在比賽剩餘2分鐘時，將主力換下，比賽進入垃圾時間，終場獨行俠就以114：97大勝尼克。
克里斯蒂此戰三分球10投8中，拿下全場最高的26分，馬歇爾貢獻19分、8籃板、4助攻，弗拉格拿下18分、7籃板，湯普森三分球7投4中，貢獻14分、5籃板；尼克方面，唐斯（Karl-Anthony Towns）拿下22分、18籃板，布朗森（Jalen Brunson）同樣拿下22分。
資料來源：《The Sporting News》