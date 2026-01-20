我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺的新世代基石文班亞馬(Victor Wembanyama)再度寫下歷史！NBA官方公布2026年全明星賽先發名單，年僅22歲的Wembanyama生涯首度躋身先發之列，讓他成為馬刺隊史第5位獲此殊榮的球員，達成連名人堂傳奇帕克(Tony Parker)與吉諾比利(Manu Ginobili)都未曾達成的成就。值得一提的是，儘管Parker與Ginobili為馬刺打下4座江山，但兩人生涯皆未曾在全明星賽擔任先發。Wembanyama此次入選，正式讓他與「石佛」鄧肯(Tim Duncan)、「海軍上將」羅賓森(David Robinson)、雷納德(Kawhi Leonard)以及羅伯森(Alvin Robertson)等隊史名將齊名。更具意義的是，Wembanyama成為繼Robinson與Duncan之後，馬刺隊史第3位以「狀元長人」身分扛起球隊招牌、並站上全明星賽先發的球員。當年Robinson與Duncan都曾帶領馬刺谷底翻身並奪冠，如今Wembanyama率領馬刺截至1月中旬已豪取29勝、高居西區第2(上季整季僅34勝)，其成長曲線被外界視為正重循前輩們的復興軌跡。數據顯示Wembanyama本季的進化幅度驚人。他場均上場不到29分鐘，卻能高效繳出24.5分、10.9籃板、3助攻與2.6阻攻，投籃命中率51.6%與三分球命中率38.2%皆創生涯新高。他不僅是全聯盟唯一場均繳出「20分+10籃板+2阻攻」的球員，目前更將「連續每場至少1阻攻」的紀錄推進至101場，高居NBA史上第3長，同時刷新隊史紀錄。此外，他在11月對陣公牛(Bulls)時，成為史上首位單場繳出「35分、10籃板、5助攻、5記三分、5阻攻」的球員，全能身手已成聯盟夢魘。自1976年ABA與NBA合併以來，馬刺在49屆全明星賽中有43屆至少有一名球員入選，與湖人並列聯盟最多，展現了這支德州勁旅深厚的底蘊。