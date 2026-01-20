我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星賽首發陣容今（20）日正式出爐。經過數週的全球球迷、媒體與球員投票，西區由洛杉磯湖人巨星唐西奇（Luka Doncic）榮膺全聯盟「票王」領軍；東區則由「字母哥」阿戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）連霸人氣王。值得一提的是，連續21年入選明星賽先發的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今年意外落榜，不過ESPN分析指出，詹姆斯依舊有望靠「致敬傳奇」的頭銜回到明星賽。本屆東區首發名單出現驚喜，坎寧安（Cade Cunningham）與馬克西（Tyrese Maxey）雙雙生涯首度入選首發，聯手布朗森（Jalen Brunson）、布朗（Jaylen Brown）與字母哥。值得注意的是，隨著全明星投票取消位置限制後，東區先發竟出現3後衛的配置。西區先發陣容則星光熠熠，除了「票王」唐西奇外，還包括「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、約基奇（Nikola Jokic）、柯瑞（Stephen Curry），以及首度入選全明星便直升首發的「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）。本屆名單最大的話題莫過於「詹皇」詹姆斯（LeBron James）。雖然他目前場均仍有 22.6 分、5.9 籃板、6.9 助攻的高水準表現，但未能進入西區先發名單。由於本屆賽事就在洛杉磯舉辦，ESPN報導中預期NBA總裁蕭華（Adam Silver）將依循2003年喬丹、2016年科比的案例，以「向傳奇致敬」的名義，確保詹姆斯能延續連續22年入選的輝煌紀錄。此外為了提振比賽對抗性，NBA本屆將推行全新賽制，將24名入選球員分為三隊，分別為兩支「美國本土隊」與一支「國際球員隊」。外界最期待的搭檔莫過於國際隊的「字母哥」與「文班亞馬」。兩人具備史詩級的護筐能力與勁爆體能，當「希臘怪獸」遇上「外星人」，不僅籃框備受考驗，文班亞馬頂尖的投籃手感與字母哥的突破牽制，預計將成為全明星史上最具觀賞性的組合。而美國隊則以後衛速度見長，柯瑞與馬克西的組合，將挑戰國際隊的長人陣。儘管全明星賽熱鬧非凡，但場外仍有陰影。聯盟目前正針對快艇隊老闆鮑爾默（Steve Ballmer）與萊昂納德（Kawhi Leonard）涉嫌違規規避工資帽進行調查，由於比賽就在快艇新主場舉行，此議題預計將成為全明星週末的焦點。此外，隨著勞資協議修訂，入選全明星已不再直接掛鉤頂薪續約獎金。目前全聯盟僅剩7名球員合約中設有全明星激勵條款，且全數球員今年均未入選首發，這顯示各球隊在操作預算時已趨向保守。全明星替補名單將於美國時間2月2日正式公佈。ESPN目前看好西區的杜蘭特（Kevin Durant）、愛德華茲（Anthony Edwards）、霍姆格倫（Chet Holmgren）以及東區的米契爾（Donovan Mitchell）等人將強勢入選。